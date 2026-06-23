Das ist an den Märkten passiert
...ernüchternd. Richemont die einzige Aktie aus der Schweiz mit auf der Liste. Wird von der hauseigenen Analystin übrigens mit OVERWEIGHT und einem Kursziel von 200 Franken eingestuft.
New Yorker Börse nach dem langen Wochenende richtungssuchend. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. SpaceX-Aktie fällt prozentual zweistellig. Raumfahrtunternehmen will unmittelbar nach der Publikumsöffnung Anleihen im Umfang von 20 Mrd $ emittieren. Ungewohnt. Langfristzinsen ziehen wieder an. Ein möglicher Spielverderber? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel jedenfalls um bis zu 1.8pc tiefer. Dortige Börsen mehrheitlich schwach. Auch Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber ebenso.
SMI vorbörslich klar tiefer. Sämtliche 20 Blue Chips mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gut behauptete DKH und Sonova schwächeren AMS Osram, Tecan, VAT Group und Komax gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DKSH +0.7% (Kaufempfehlung)
Sonova +0.2% (Heraufstufung)
Verlierer:
AMS Osram -2.2% (US-Vorgaben)
Komax -2.1% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Mitglied der Geschäftsleitung will sich bis zum 4. September Aktien im Umfang von 15 Mio Fr. anlachen, wie aus einer Vorabinformation an die SIX hervorgeht. AlphaValue senkt dennoch auf 1008 (1078) Fr. mit BUY. Streicht die Gewinnschätzungen um bis zu 21pc zusammen und passt selbst die Dividendenerwartungen nach unten an.
Aryzta: Baut das Geschäft in Frankreich mittels der Übernahme des bisherigen Vertriebspartners SEB aus. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 65 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 75 Fr.
Avolta: Übernimmt die japanische DFS Okinawa für eine nicht genannte Summe. Die Basler erhalten ausserdem den Zuschlag für einen Zehnjahresvertrage am Flughafen von Orlando mit Gastro- und Verkaufsflächen von mehr als 1800 m2. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 55 Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 47 Fr.
DKSH: Barclays startet mit OVERWEIGHT bis 77 Fr. Streicht die starke Marktstellung in Asien hervor und sieht bei der Gewinnmarge weiteres Verbesserungspotenzial.
Inficon: Weiterer Titelverkauf aus dem Verwaltungsrat in Höhe von 180'000 Fr. Octavian erhöht auf 210 (134) Fr. mit BUY. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Halbleiterausrüsters.
Komax: Kepler Cheuvreux setzt den dicken Rotstift an mit HOLD bis 55 (80) Fr. Sich rasch wandelnder Wettbewerb in China ein mögliches Problem für den Automobilzulieferer. Hinzu kämen firmenspezifische Herausforderungen.
SMG: Berenberg Bank startet mit BUY bis 35 Fr. Zuständige Analystin hält die Kurszäsur seit dem Börsengang vom September für übertrieben.
Sonova: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Underweight) bis 205 (172) Fr. Gibt allerdings der Aktie des Erzrivalen Demant den Vorzug mit OVERWEIGHT (Equal-weight) bis 290 (210) DKK.