New Yorker Börse nach dem langen Wochenende richtungssuchend. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. SpaceX-Aktie fällt prozentual zweistellig. Raumfahrtunternehmen will unmittelbar nach der Publikumsöffnung Anleihen im Umfang von 20 Mrd $ emittieren. Ungewohnt. Langfristzinsen ziehen wieder an. Ein möglicher Spielverderber? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel jedenfalls um bis zu 1.8pc tiefer. Dortige Börsen mehrheitlich schwach. Auch Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber ebenso.