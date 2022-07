New Yorker Börse grenzt Verluste im Sitzungverlauf etwas ein. Tech-Giganten allerdings durchwegs unter Verkaufsdruck. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 1pc tiefer. Dortige Börsen mehrheitlich im Angebot. Ähnliches am ersten Tag der zweiten Jahreshälfte auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Setzen Gelegenheitskäufe ein?

Autoneum: Multiilliardär und AMAG-Besitzer Martin Haefner steigt mit 3.1pc ein. Baut er sein Paket nun rasch aus?

Swiss Re: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 86 (97) Fr. Schadensmodelle des Rückversicherers hätten versagt, so die Briten unmissverständlich.

ABB: Deutsche Bank ist für HOLD bis 28 (32) Fr. Wird sich einem wirtschaftlichen Abschwung nicht entziehen können.

Also: Credit Suisse trennt sich erstmals seit November von Aktien, hält neuerdings weniger als 3pc.

Barry Callebaut: Research Partners startet mit HALTEN bis 2300 Fr. Schokoladeproduzent erscheine gut gegen steigende Rohstoffpreise geschützt.

Cembra Money Bank: Lanciert "Certo!"-Kreditkarte für bisherige Migros-Cumulus-Kunden. Ziel ist es, die Kunden möglichst zu halten. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN, Vontobel für HOLD bis 76 Fr.

Dormakaba: Basler KB kürzt auf 445 (525) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Kommende Monate dürften von starken Ergebnisschwankungen geprägt sein.

Flughafen Zürich: Berenberg Bank geht auf HOLD (Sell) bis 140 Fr. Aktie dürfte Boden gefunden haben.

Geberit: Jefferies ist für UNDERPERFORM bis 356 (461) Fr.

Julius Bär: Vergleich in Höhe von 105 Mio € in einem Rechtsstreit in Litauen. Hälfte dieses Betrags bereits in der Vergangenheit zurückgestellt. Credit Suisse senkt auf 62 (65) Fr. mit OUTPERFORM.

Kühne+Nagel: Bank of America geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 200 (320) Fr. Warnt vor deutlich anspruchsvollerem Umfeld. J.P. Morgan bleibt hingegen bei NEUTRAL bis 278 (269) Fr.

Lonza: Baut kommerzielle Grossanlage im aargauischen Stein. Investitionen von bis zu 500 Mio Fr. geplant. Basler KB bleibt für MARKTGEWICHTEN bis 500 Fr.

Medmix: Aktie für die UBS ein Kauf bis 37 (52) Fr.

Novartis: Abspaltung von Sandoz nun wahrscheinlicher als ein Verkauf, wie Bloomberg berichtet. Befreiungsschlag nach dem Strickmuster von Alcon? Studienergebnisse zu Tiselizumab in Kombination mit Chemotherapie bei Speiseröhrenkrebs lassen hoffen. Behandelte Patienten lebten länger. UBS senkt auf 86 (88) Fr. mit NEUTRAL.

Oerlikon: Aktie gestern schwach. Kepler Cheuvreux warnt vor schwierigem zweitem Quartal. Sieht das Unternehmen allerdings nicht von den Jahreszielen abkehren und bleibt deshalb für BUY bis 9 Fr.

Schindler: Vontobel kürzt auf 190 (200) Fr. mit HOLD.

SGS: Kepler Cheuvreux senkt auf 2400 (2650) Fr. mit HOLD. Risiken aller defensiver Attribute zum Trotz zuletzt gestiegen.

Sika: Jefferies ist für BUY bis 313 (374) Fr.

Sulzer: Schreibt Vermögenswerte in Russland und Polen auf Null ab, was das Ergebnis mit bis zu 135 Mio Fr. belastet. Vontobel bleibt für HOLD bis 74 Fr.

Swatch Group: SocGen kürzt auf 258 (290) Fr. mit HOLD. Org. Wachstum gemächlicher als bei anderen Luxusgüterherstellern. Absatzrisiken nehmen zu.

UBS: Aktie für die Credit Suisse ein Kauf mit OUTPERFORM bis 23 (24) Fr. Lobt die guten Dividendenaussichten bei der Erzrivalin.

Derivate: Völlige Flaute.