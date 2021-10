Börse in New York

Börse in New York - Angst-Barometer für Aktien fällt auf tiefsten Stand seit Covid-19-Ausbruch

"Angst-Barometer" VIX an der New Yorker Börse erstmals seit Februar 2020 wieder unter 15. Spricht für entspannte Stimmung unter dortigen Aktienanleger. Böse Zungen würden auch von "Überheblichkeit" sprechen.

SMI vorbörslich noch in Lauerstellung. Höhere UBS und Novartis helfen. Temenos stiehlt dank Übernahmespekulationen allen die Show. Kursverluste bei Idorsia, Arbonia, Vifor und Logitech.

New Yorker Börse vergangene Nacht erneut mit Indexrekorden. Diesmal auch die Tech-Giganten in Rekordlaune. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut gehalten gestellt. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. China-Ängste belasten. Könnte auch in Europa und der Schweiz wieder zum Thema werden.

Aryzta: Mysteriöser Käufer aus dem Verwaltungsrat greift wieder zu. Kauft Aktien mit einem Verkehrswert von 1.8 Mio Fr. Mehr zum Thema um 12.30 Uhr in meiner Kolumne.

Temenos: Aktie zündete gestern im späten Handel ein Kursfeuerwerk. Begleitet von auffälligen Käufen in den Call-Warrants TEMNJB und TEMLJB. Angeblich buhlt der Finanzinvestor EQT um die Gunst der Genfer Bankensoftware-Schmiede. ADRs in New York +20pc. ZKB bleibt dennoch nur für MARKTGEWICHTEN.

Achiko: Meldet ersten Verkaufsauftrag für Covid-19-Diagnosetest AptameX.

Arbonia: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 22 Fr. Der Mist scheint geführt. Vontobel ist bereits für HOLD. Neuerdings jedoch bis 17 (16) Fr.

Bossard: Erfreuliche Vorabinformationen zum heutigen Investorentag. Erhöht nicht ganz überraschend die Mittelfristziele. Vontobel bleibt für HOLD bis 325 Fr.

Dätwyler: Erzielt auf dem Reichelt-Verkauf einen Gewinn in Höhe von 58 Mio Fr.

Idorsia: Goldman Sachs senkt auf 17.50 (18.50) Fr. mit NEUTRAL. J.P. Morgan ist ebenfalls für NEUTRAL. Allerdings bis 21 (29) Fr.

Logitech: Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 102 (118) Fr., Credit Suisse für OUTPERFORM bis 114 (139) Fr., J.P. Morgan für OVERWEIGHT bis 111 (130) $ und Morgan Stanley für UNDERWEIGHT bis 77 (80) $. Für jeden Geschmack etwas dabei.

Novartis: US-Gesundheitsbehörde FDA will Anwendungsergänzung für Gen-Therapie Kymriah mit einer "Priority Review" beschleunigt prüfen. J.P. Morgan kürzt auf 80 (84) Fr. mit UNDERWEIGHT. Längerfristige Wachstumsaussichten eher lau.

Phoenix Mecano: Research Partners gehen auf KAUFEN (Halten) bis 535 Fr. Vermeldet Fortschritte bei der Weitergabe höherer Rohstoffpreise auf die Kundschaft.

Relief Therapeutics: Wartet mit erfreulichen Studienergebnissen für Sentinox auf.

Roche: Enspryng erhält von der US-Gesundheitsbehörde FDA die sogenannten "Orphan Drug Designation". Positiv.

Schindler: Research Partners kürzen auf 270 (290) Fr. mit HALTEN. Sieht düstere Wolken am Horizont. Julius Bär senkt auf 250 (295) Fr. ebenfalls mit HOLD.

SIG Combibloc: Credit Suisse reduziert auf 24 (25.30) Fr. mit NEUTRAL.

Skan: Ausgabepreis mit 54 Fr. je Aktie am ganz oberen Ende der Preisspanne von 44 bis 55 Fr. Impliziert Marktwert von 1.2 Mrd Fr.

Sulzer: Auftragseingang erste neun Monate 2.35 Mrd Fr. (erw. 2.33 Mrd Fr.). Ausblick "nur" bestätigt. Könnte für das eine oder andere enttäuschte Gesicht sorgen. Vontobel bleibt für HOLD bis 94 Fr.

UBS: DZ Bank geht auf HALTEN (Kaufen) bis 18 Fr., Bank of America ist für BUY bis 18.40 (17.40) Fr., Credit Suisse für OUTPERFORM bis 19.50 (18.50) Fr., Berenberg Bank für BUY bis 18.50 (17) Fr., Citigroup für BUY bis 22 (21) Fr., Royal Bank of Canada für OUTPERFORM bis 20 (19) Fr., Morgan Stanley für OVERWEIGHT bis 20 (17) Fr., HSBC für BUY bis 18 (17.20) Fr., Deutsche Bank für BUY bis 19 (18) Fr., Vontobel ebenfalls für BUY bis 18.50 (17) Fr. und Barclays für UNDERWEIGHT bis 16.50 (15) Fr. Eine volle Breitseite an Kurszielanpassungen.

Vifor: Legt enttäuschende Ergebnisse für ANG-3777 bei Transplantations-Patienten vor. Vontobel kürzt auf 126 (128) Fr. mit HOLD.

V-Zug: Martin Buhofer macht Kasse. Reduziert Aktienpaket auf unter 3pc.

Derivate: Auffällige Umsätze im Call-Warrant SUNCJB auf Sulzer sowie im Knock-out-Put SDACGV auf den DAX.