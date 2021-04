New Yorker Börse mit Abgaben in den letzten Minuten. Kräftige Gegenbewegung bei den Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut um bis zu 0.4 Prozent höher. Stimmung an den dortigen Börsen freundlich. Auch in Europa und der Schweiz zum Wochenende hin steigende Kurse zu erwarten.