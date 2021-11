Nach pandemiebedingtem Wachstums-Schock von 2020 und Inflationsschock von 2021 warnt Bank of America im Ausblick auf das Aktienjahr 2022 nun vor einem Zins-Schock. Hat so deutlich keine andere Bank auf dem Radar.

New Yorker Börse stürzt gegen Sitzungsende regelrecht ab, begleitet von Berichten rund um ein grosses Verkaufsprogramm. Feierte zuvor aber noch neue Indexrekorde. Kräftiger Zinsschub vergiftet die Stimmung. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mit Ausnahme Chinas und Hongkongs überraschend widerstandsfähig. Gilt nicht für Europa und die Schweiz.

Julius Bär: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Overweight) bis 70 (75) Fr. Ist nach dem Zwischenbericht von gestern nicht mehr heiss auf die Aktie. Citigroup und J.P. Morgan widersprechen mit BUY bis 74 (75) Fr. und OVERWEIGHT bis immerhin 70 (69) Fr. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 73 (76) Fr.

Zurich Insurance: UBS nach dem Investorentag geradezu euphorisiert. Verteidigt die Aktie mit BUY bis 500 Fr. Sieht im Versicherer die beste aller Anlegerwelten in Bezug auf Wachstum, Dividendenrendite und Qualität.

Bâloise: Julius Bär ist für HOLD bis 155 (160) Fr. Setzt nach dem Zwischenbericht fürs dritte Quartal den Rotstift an.

Barry Callebaut: Aktie für Stifel ein Kauf bis 2550 (2425) Fr. Sieht Raum für positive Zahlenüberraschungen.

Burckhardt Compression: Fabrice Billard übernimmt ab April den Chefsessel. AlphaValue ist für ADD bis 460 (415) Fr., Kepler Cheuvreux immerhin noch für BUY bis 445 Fr.

Clariant: Kommuniziert anlässlich des Investorentages ambitionierte neue Mittelfristziele. Will bis Ende 2025 jährlich um 4 bis 6pc wachsen. Strebt eine op. Marge zwischen 19 und 21pc an. Aktie für Vontobel ein Kauf bis 23 Fr.

EFG International: Citigroup erhöht auf 7.60 (7.50) Fr. mit NEUTRAL.

Implenia: Erhält Grossauftrag in "Central Malley" in Höhe von rund 200 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 22.50 Fr.

Kardex: Gibt sich im Vorfeld des heutigen Investorentages neue Mittelfristziele. Vontobel bezeichnet letztere als eher konservativ. Bleibt für BUY bis 270 Fr.

Kühne+Nagel: Stefan Paul wird Detlef Trefzger an der Konzernspitze ablösen. Trefzger soll zu späterem Zeitpunkt in den Verwaltungsrat wechseln. Vontobel bleibt für HOLD bis 326 Fr.

Relief Therapeutics: ValuationLab begrüsst die New Yorker Pläne. Kommt auf einen wahrscheinlichkeitsbereinigten Nettobarwert von 0.52 Fr. je Aktie.

Richemont: Citigroup will es wissen, erhöht auf 161 (143) Fr. mit BUY. Zweithöchstes mir bekanntes Kursziel einer Bank für die Aktie.

Santhera: Legt erfreuliche Studienergebnisse zu Vamorolone vor. Wird auch Grossaktionär Idorsia freuen. Aktie mit minus 54pc einer der diesjährigen Börsenverlierer. Short-Squeeze in drei, zwei, eins...

U-blox: Bestätigt im Vorfeld des heutigen Investorentages die bisherigen Finanzziele. Umsatzplus zwischen 15 und 19pc bei op. Marge in Höhe von 6 bis 9pc erwartet. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN. Mal schauen, was die Leerverkäufer dazu sagen.

V-Zug: Fondstochter der Bank Vontobel baut wieder auf über 3pc aus. Seit Monaten wildes Hin-und-Her.

Zur Rose: Aktie gestern über weite Strecken schwach. Reagiert auf einen Bericht des "Manager Magazins", wonach der deutsche Versandriese Douglas ins Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten einsteigen will. Ausserdem droht Zur Rose und Co. Ungemach durch einen Vorstoss der Ampel-Koalition. Mehr zum Thema um 12.30 Uhr in meiner Kolumne.

Derivate: Auffällige Umsätze im Long Mini-Future LCLPJB auf Clariant, im Put-Warrant CPPLJB auf Cosmo sowie im Short Mini-Future MDABHV auf den DAX.