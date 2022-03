Durchschnittliche Barmittel von Fondsmanagern und Vermögensverwaltern bei 5.9pc, wie eine Umfrage der Bank of America zeigt. Höchster Wert seit April 2020, als Covid-19 an den Aktienmärkten für Untergangsstimmung sorgte.

New Yorker Börse im Vorfeld des Fed-Entscheids von heute Nacht mit einem Kursfeuerwerk. Panikkäufe bei den Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut um bis zu 1.1pc höher. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Überrascht angesichts der weiterhin steigenden Zinsen. Werden Europa und die Schweiz nach der Erholung vom Dienstagnachmittag nun von Anschlusskäufen erfasst?

Molecular Partners: Jahresumsatz 9.8 Mio Fr. (erw. 15.8 Mio Fr.). Verlust 63.8 Mio Fr. (erw. 57.9 Mio Fr.). Hielt liquide Mittel in Höhe von 132.8 Mio Fr. (erw. 139 Mio Fr.) per Ende Dezember. Research Partners gingen vor wenigen Tagen vorsorglich auf VERKAUFEN (Halten) bis 16.50 (19.50) Fr. J.P. Morgan bleibt für NEUTRAL bis 22 Fr. und die Royal Bank of Canada für OUTPERFORM bis 40 Fr. Für jeden Geschmack etwas dabei.

Meyer Burger: Swisscanto reduziert auf unter 5pc. Verdiente gut auf den erst im Februar zugekauften Aktien. Research Partners bleiben für KAUFEN bis 0.60 Fr.

Alcon: UBS kürzt auf 83.50 (85) Fr. mit BUY. Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr könnte Vertrauen in die Erreichbarkeit der Mittelfristziele erhöhen.

Bystronic: Aktie für die Credit Suisse ein Kauf mit OUTPERFORM bis 1175 (1392) Fr.

Comet: Stifel verteidigt die zuletzt schwache Aktie. Ist immerhin noch für BUY bis 380 (425) Fr.

Credit Suisse: Vontobel senkt auf 7.60 (8.90) Fr. mit HOLD.

Dormakaba: Jefferies kürzt auf 530 (590) Fr. mit HOLD. Stagflationäres Umfeld nicht gut für den Sicherheitstechnikspezialisten. Vontobel bejaht mit HOLD bis 560 (700) Fr.

Feintool: Research Partners gehen auf KAUFEN (Halten) bis 55 (50) Fr. Tagesgeschäft dürfte sich mittelfristig normalisieren. Aktie nun günstig.

Forbo: Credit Suisse erhöht auf 1830 (1825) Fr. mit NEUTRAL. Julius Bär ist sogar nur für 1780 (1960) Fr. mit HOLD.

Kühne+Nagel: Geheimnis rund um die gestrige Kursstärke gelüftet. UBS geht auf BUY (Neutral) bis 310 (270) Fr. Zunehmende Komplexität im Welthandel dürfte dem Transporteur in die Hände spielen. AlphaValue widerspricht übrigens mit REDUCE bis 290 (332) Fr.

Leonteq: Credit Suisse startet mit OUTPERFORM bis 90 Fr.

Lindt&Sprüngli: Julius Bär geht auf BUY (Hold) bis 12'000 (10'500) Fr. beim Partizipationsschein und bis 120'000 (105'000) Fr. bei der Namenaktie. Defensives Geschäftsmodell und Raum für weitere Marktanteilsgewinne.

Mobilezone: Mirabaud Securities erhöht auf 18 (15.10) Fr. mit BUY. Sieht weiteres Margenverbesserungspotenzial.

Nestlé: J.P. Morgan ist für OVERWEIGHT bis 135 (145) Fr. Intakte Wachstumsaussichten in Nordamerika und Westeuropa.

Novartis: Setzt Investitions- und Marketingsaktivitäten in Russland vorläufig aus.

Partners Group: Versicherungsriese Allianz meldet sich zurück mit 3pc der Stimmen.

Polypeptide: Berenberg Bank verteidigt die zuletzt schwache Aktie. Ist für BUY bis 134 (150) FR.

Roche: Legt erfreuliche Studienergebnisse zur Gen-Therapie Evrysdi vor.

Schindler: Jefferies senkt auf 230 (235) Fr. mit HOLD. Steigende Herstellkosten und Rezessionsrisiken.

Swiss Re: UBS ist für SELL bis 75 (87) Fr.

Tecan: Aktie für die Credit Suisse ein Kauf mit OUTPERFORM bis 480 (605) Fr. Trägt mit den Anpassungen den enttäuschenden Vorgaben für dieses Jahr Rechnung.

U-blox: Julius Bär erhöht auf 70 (62) Fr. mit HOLD.

Zug Estates: Research Partners sind für HALTEN bis 2050 (1985) Fr. Bereich Hotel und Gastronomie ächzt noch immer unter den Pandemiefolgen.

Derivate: Bisweilen kaum Umsätze.