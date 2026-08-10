Leitindex S&P 500 schrammt in New York nur knapp an den bisherigen Rekorden vorbei. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz hingegen abwartend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen können die Gewinne von letzter Woche bisher halten. Ähnliches beim Gold und Silber.