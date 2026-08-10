Das ist an den Märkten passiert
...vorsichtig. Halten europäische Aktien trotz zuletzt gestiegenen Gewinnerwartungen für überbewertet. Man stützt sich bei dieser Aussage auf quantitative Modelle ab.
Leitindex S&P 500 schrammt in New York nur knapp an den bisherigen Rekorden vorbei. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz hingegen abwartend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen können die Gewinne von letzter Woche bisher halten. Ähnliches beim Gold und Silber.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Logitech und Swisscom. Amrize einziger Blue Chip mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen Aryzta den Kopf hängen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Logitech +1.1% (US-Vorgaben)
Alcon +0.8% (auf die Zahlen hin)
Verlierer:
Aryzta -4.2% (Zahlen, Ausblick)
Amrize -1.4% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Aryzta: Halbjahresumsatz 1.06 Mrd € (erw. 1.08 Mrd €). Org. Wachstum -2.7pc (erw. -0.2pc). Op. Gewinn 139.9 Mio € (erw. 143.5 Mio €). Jahresergebnis am unteren Ende der Prognosenspannweite erwartet. Deutschland-Geschäft wird auf den Prüfstand gestellt. Ab 2027 Wiederaufnahme der Dividendenzahlung geplant. Vontobel bleibt für BUY bis 75 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 65 Fr.
Galderma: Weiterer Titelverkauf aus der Chef-Etage. Diesmal in Höhe von 3.2 Mio Fr. Gesamtsumme aller Transaktionen seit Ende Juli bei fast 14 Mio Fr.
Adecco: Royal Bank of Canada erhöht auf 26 (25) Fr. mit OUTPERFORM, Julius Bär auf 24.50 (19) Fr. mit HOLD und Morgan STanley auf 16 (15) Fr. mit UNDERWEIGHT. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei...
Amrize: Royal Bank of Canada geht beim in New York gehandelten Titel auf UNDERPERFORM (Sector Perform) bis 48 (60) $. Eine Schmach sondergleichen für Firmenchef Jan Jenisch. Basler KB widerspricht hingegen mit ÜBERGEWICHTEN bis 48 (50) Fr. und hält die Kurszäsur vom Freitag für übertrieben. Vontobel pflichtet bei mit BUY bis 50 (53) Fr.
DSM-Firmenich: Oddo erhöht auf 99 (90) € mit OUTPERFORM und Deutsche Bank sogar auf 106 (98) € mit BUY.
Oerlikon: Basler KB erhöht auf 5 (3.80) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Aktie nach dem guten Lauf der letzten Wochen nurmehr mit bescheidenem Aufwärtspotenzial.
Sandoz: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 80 (75) Fr. Londoner Analyst sieht im Investorentag von Anfang September einen möglichen Kurstreiber.
Swatch Group: Julius Bär ist für HOLD bis 185 (180) Fr. Es fehlten weiterhin überzeugende Gründe für nochmals höhere Kurse.