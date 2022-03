Börse in New Yorker trotz Erholung in der letzten Sitzungshälfte tiefer. Wachstumssorgen belasten. Abgabebereitschaft halte sich allerdings in Grenzen, wie Beobachter berichten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel denn auch bereits wieder um bis zu 0.4pc höher. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches wohl auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Finden heute letzte Portefeuille-Umwälzungen grosser Marktakteure auf das Quartalsende hin statt?