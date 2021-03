New Yorker Börse kann sich auf das Sitzungsende hin fangen. Weitere Blockverkäufe in Milliardenhöhe, unter anderem in den Aktien von Baidu und Tencent. Tech-Giganten deshalb mehrheitlich im Angebot. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut gehalten gestellt. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz hoffen.