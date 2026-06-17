Geschehen vergangene Nacht an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. SpaceX-Aktie steigt zeitweise auf über 225 $ (!!!). AMD, Marvell und Intel mit schmerzhaftem Rücksetzer. Situation bei den Langfristzinsen im Vorfeld des heutigen Fed-Treffens überraschend entspannt. Hoffnungen beruhen auf dem neuen Notenbankchef Kevin Warsh. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt und um bis zu 0.7pc höher. Asiaten seien weiterhin heiss auf amerikanische Aktien, wie es heisst. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Auch Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber farblos.