Das ist an den Märkten passiert
...kassiert und das Anlageurteil für den amerikanischen Aktienmarkt auf NEUTRAL (Overweight) gesenkt. Jenes für die europäischen Aktienmärkte bleibt wie bis anhin NEUTRAL.
Geschehen vergangene Nacht an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. SpaceX-Aktie steigt zeitweise auf über 225 $ (!!!). AMD, Marvell und Intel mit schmerzhaftem Rücksetzer. Situation bei den Langfristzinsen im Vorfeld des heutigen Fed-Treffens überraschend entspannt. Hoffnungen beruhen auf dem neuen Notenbankchef Kevin Warsh. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt und um bis zu 0.7pc höher. Asiaten seien weiterhin heiss auf amerikanische Aktien, wie es heisst. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Auch Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber farblos.
Sämtliche 20 SMI-Aktien vorbörslich mit leicht negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Also, Straumann und AMS Osram schwächeren Landis+Gyr gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Straumann +6.4% (höhere Margenvorgaben)
Also +1.4% (KI-Plattform)
Verlierer:
Landis+Gyr -1.6% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Centiel: LLB Swiss Investment dünnt das Aktienpaket weiter aus und hält neuerdings weniger als 3pc. War im Frühsommer 2025 zu Kursen um die 1.50 Fr. eingestiegen.
Lindt&Sprüngli: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von 280'000 Fr. Vermutlich zu wenig, um angesichts der jüngsten Kursschwäche ein klares Zeichen zu setzen. Folgen weitere Käufe?
Kuros: Lädt heute nach Zürich zum Investorentag. Noch keine Vorabinformationen erhältlich. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 38 Fr.
Landis+Gyr: UBS senkt auf 51 (55) Fr. mit NEUTRAL. Wähnt den Stromzählerhersteller vor einem weiteren Übergangsjahr.
Lastminute: Umstellung auf künstliche Intelligenz kostet beim Reiseanbieter rund einen Viertel aller Stellen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 21 Fr.
Straumann: Der Weltmarktführer aus Basel erhöht überraschend seine diesjährigen Gewinnvorgaben. Aktie vorbörslich klar im Plus. Vontobel will BUY bis 110 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken. Basler KB bleibt zuversichtlich mit ÜBERGEWICHTEN bis 120 Fr.