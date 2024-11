...möglichen Kursverlusten auf Anleihen gewarnt. Kritische Worte gibt es in der Studie auch in Bezug auf die weltweite Verschuldung. So wie in den letzten 25 Jahren könne es nicht weitergehen, wie die Autoren um den Chefökonomen Jim Reid schreiben. Wenn die Politiker und Firmenlenker doch nur auch zu dieser Einsicht kämen…