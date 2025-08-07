New Yorker Börse erneut richtungssuchend. Tech-Giganten dem breiten Markt eine wertvolle Stütze. Langfristzinsen trotz einer ziemlich enttäuschenden Emission neuer 10-jähriger US-Staatsanleihen nur geringfügig höher. Ausländische Nachfrage so gering wie lange nicht mehr. Der Regierung in Washington sollte diese Entwicklung zu denken geben. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen wie mittlerweile gewohnt uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen in Lauerstellung. Ab heute sollen die US-Strafzölle gegen die Schweiz in Kraft treten. Der Bundesrat will am Nachmittag informieren.