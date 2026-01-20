New Yorker Börse vergangene Nacht feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel um bis zu 1.5pc tiefer. Dortige Börsen erneut schwächer. Langfristzinsen ziehen weiter an. Sind die USA überhaupt noch ein verlässlicher Schuldner? Diese Frage stellt sich immer öfter. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber nicht zu bremsen. Geschehen bei den Edelmetallen ganz im Zeichen von "Safe-Haven-Käufen".