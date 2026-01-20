Das ist an den Märkten passiert
...einem hartnäckigen Stimmungstief. An den Schlusskursen gemessen auch Dormakaba und Komax mit neuen Jahrestiefs. Schmerzhafte Kursverluste für die Aktionärinnen und Aktionäre ein paar weniger Unternehmen, während der Schweizer Aktienmarkt zumindest am Freitag noch neue Rekorde feierte.
New Yorker Börse vergangene Nacht feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel um bis zu 1.5pc tiefer. Dortige Börsen erneut schwächer. Langfristzinsen ziehen weiter an. Sind die USA überhaupt noch ein verlässlicher Schuldner? Diese Frage stellt sich immer öfter. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber nicht zu bremsen. Geschehen bei den Edelmetallen ganz im Zeichen von "Safe-Haven-Käufen".
SMI vorbörslich knapp behauptet. Erholte Alcon stehen schwachen Logitech gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen einzig BKW den Kopf hängen. DocMorris, Inficon, VAT Group und Dätwyler hingegen höher gestellt. Komax noch in Lauerstellung.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Inficon +2.6% (Heraufstufung)
DocMorris +1.9% (Zahlen)
Verlierer:
BKW -5.1% (Gewinnwarnung)
Logitech -1.7% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Jahresumsatz 1.19 Mrd Fr. (erw. 1.18 Mrd Fr.). Rx-Umsatz in Deutschland +31pc (erw. +33pc). Letztjähriger Verlust dürfte höher ausfallen als gedacht. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und die UBS wie mittlerweile üblich für SELL bis 5.50 Fr.
Logitech: Morgan Stanley geht auf UNDERWEIGHT (Equal-weight) bis 89 (107) $. Bereits die zweite Herunterstufung für die Aktie des Lausanner Vorzeigeunternehmens innerhalb nur weniger Tage. Deutsche Bank ist für HOLD bis 80 (90) Fr.
Avolta: Berenberg Bank will es wissen und erhöht auf 58 (52) Fr. mit BUY. Geht im Jahresverlauf von einer Belebung beim US-Passagieraufkommen aus. Höchstes mir bekanntes Kursziel.
Belimo: Berenberg Bank ist für BUY bis 1020 (1000) Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 1070 (970) Fr. UBS widerspricht mit SELL bis 524 (536) Fr.
BKW: Sieht sich zu ausserordentlichem Abschreiber auf dem Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven gezwungen. Dürfte den op. Gewinn im letzten Jahr um rund 110 Mio Fr. schmälern. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 190 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Dätwyler: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 185 (165) Fr. Gesundheitsbereich dürfte wichtigster Wachstumstreiber bleiben.
Komax: Jahresumsatz rund 580 Mio Fr. (erw. 573.5 Mio Fr.). Auftragseingang 565 Mio Fr. (erw. 576.6 Mio Fr.). Operatives Ergebnis sei "leicht positiv" ausgefallen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 80 Fr. Vontobel deutlich zuversichtlicher mit BUY bis 150 Fr.
Montana Aerospace: T. Rowe Price nimmt erste Gewinne mit. Hält erstmals seit Mitte November 2023 wieder weniger als 5pc am Zulieferer grosser Flugzeugbauer wie Boeing und Co.
Temenos: Bank of America erhöht auf 89 (77.50) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst passt seine diesjährigen Gewinnschätzungen etwas nach oben an. Deutsche Bank bleibt für HOLD, neuerdings jedoch bis 77 (70) Fr.
VAT Group: UBS nicht zu bremsen. Ist neuerdings sogar für BUY bis 560 (430) Fr. Macht Anhaltspunkte für eine kräftige Belebung der Auftragslage aus. Neue Gewinnschätzungen der Grossbank bis zu 15pc (!!!) über Konsens. Citigroup ist sogar für BUY bis 570 (460) Fr. Deutsche Bank zurückhaltender mit HOLD bis 420 (340) Fr.
Zurich Insurance: Will die britische Beazley für 12.80 £ je Aktie oder umgerechnet 10.3 Mrd $ in bar übernehmen. Entspricht einem Aufschlag von 56pc gegenüber dem Schlussstand vom Freitag. J.P. Morgan bleibt für UNDERWEIGHT bis 525 Fr. und Jefferies für HOLD bis 520 Fr. Kepler Cheuvreux erhöht auf 538 (532) Fr. mit REDUCE.