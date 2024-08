...Aktienkurse auch in Südkorea und Taiwan substanziell tiefer. Vorgaben für die Schweiz damit schon wieder negativ. Stellen die SMI-Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis im Tagesverlauf ihre defensiven Qualitäten unter Beweis? Schon am Freitag war die Nestlé-Aktie der Fels in der Brandung. Mittlerweile machen sogar Gerüchte eines ausserplanmässigen Treffens der US-Notenbank die Runde. Panik war an der Börse (und auch in der Geldpolitik) noch selten ein guter Ratgeber...