New Yorker Börse weiterhin in Rekordlaune. Gewinnmitnahmen gegen Sitzungsende. Entspannung bei den Anleihenrenditen hilft. US-Aktienfutures im asiatischen Handel bockfest. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Mal abwarten was Europa und die Schweiz heute so reissen. Alles kann, nichts muss.