New Yorker Börse trotz Gewinnmitnahmen bei Schwergewicht Nvidia vor Thanksgiving flott unterwegs. Nicht eben wenige Marktakteure verabschieden sich bis Montag. Nehmen sich ein langes Wochenende. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Abwesenheit der Amerikaner dürfte sich in Europa und der Schweiz in einem umsatzarmen Geschehen niederschlagen.