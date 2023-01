An der New Yorker Börse haben Unternehmen in den letzten vier Wochen Aktienrückkaufprogramme in Höhe von 120 Mrd $ angekündigt. Das berichtet Goldman Sachs und sieht darin einen möglichen Kurstreiber. Höchster gemessener Wert seit 20 Jahren.

31.01.2023 08:12 Von cash Insider