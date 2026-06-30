New Yorker Börse vergangene Nacht mit schönen Gewinnen. Dow Jones schrammt knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Geschehen bei den Tech-Giganten ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch von Anschlusskäufen erfasst und mit bis zu 0.4pc im Plus. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz hingegen höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen kraftlos. Investment-Vehikel Strategy will (muss?) sich von Bitcoins im Gegenwert von 1.25 Mrd $ trennen. Ankündigung verunsichert. Gold-Unze erstmals seit November wieder unter 4000 $. Silber ebenfalls im Angebot.