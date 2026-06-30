Das ist an den Märkten passiert

...dürfte ein weiterer Titelverkauf aus dem Verwaltungsratsgremium in Höhe von 336'000 Fr. gewesen sein. Zeitnah wird der Schweizer Börse SIX nun eine kleinere Kauftransaktion im Gegenwert von gerade einmal 19'000 Fr. gemeldet. Dennoch überwiegen schon seit Wochen die Titelverkäufe im Gesamtbetrag von 3.75 Mio Fr. seit Anfang Juni klar. Angesichts der starken Kursbilanz der letzten Wochen und Monate für mich jedoch nicht wirklich überraschend.

New Yorker Börse vergangene Nacht mit schönen Gewinnen. Dow Jones schrammt knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Geschehen bei den Tech-Giganten ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch von Anschlusskäufen erfasst und mit bis zu 0.4pc im Plus. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz hingegen höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen kraftlos. Investment-Vehikel Strategy will (muss?) sich von Bitcoins im Gegenwert von 1.25 Mrd $ trennen. Ankündigung verunsichert. Gold-Unze erstmals seit November wieder unter 4000 $. Silber ebenfalls im Angebot.

SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Richemont, Amrize und Roche. Logitech einziger Blue Chip mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen DocMorris sowie AMS Osram die Musklen spielen. Dividendenabgang bei Landis+Gyr.

Diese Aktien schlagen vorbörslich aus

Gewinner:
DocMorris +2.4% (Kurszielerhöhung)
AMS Osram +1.7% (US-Vorgaben)

Verlierer:
Landis+Gyr -2.2% (Dividendenabgang)
Logitech -2.1% 

Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele

Aevis: Tochter Infracore geht an die Börse. Angeboten werden 3.7 Mio Aktien zum Preis von 54 Fr. je Stück. Erster Handelstag ist der 9. Juli. Ein möglicher Kurstreiber fürs Mutterhaus?

DocMorris: Octavian will es wissen mit BUY bis 11.50 (8.50) Fr. Dürfte das gestrige Kursfeuerwerk erklären. Leerverkäufer zusehends in Erklärungsnot.

AMS Osram: Barclays erhöht kräftig auf 22 (16) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Consumer-Bereich könnte in der zweiten Jahreshälfte zum Bremsklotz werden.

Aryzta: Fidelity reduziert Aktienpaket wieder auf unter 5pc. US-Fondsriese hatte beim Backwarenhersteller in den Monaten September bis Februar zügig von 3 auf 5pc aufgestockt.

Flughafen Zürich: Vontobel verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 270 Fr.

Helvetia Baloise: Finma erteilt der geplanten Verschmelzung der Leben- mit den Nicht-Leben-Aktivitäten ihren Segen. Was zu erwarten war...

Kühne+Nagel: J.P. Morgan erhöht zähneknirschend auf 175 (170) Fr.

Lonza: Baut die Produktionskapazitäten in Visp weiter aus. Sollten allerdings erst 2028 den Betrieb aufnehmen. Vontobel bleibt für BUY bis 650 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.

Novartis: Goldman Sachs erhöht auf 111 (106) Fr. mit SELL.

PSP: Aktie für Vontobel ein Kauf bis 177 (175), für die UBS bis 175 (172) Fr. und für die Berenberg Bank immerhin noch bis 168 (167) Fr. Tragen mit den Anpassungen allesamt den überarbeiteten diesjährigen Finanzzielen Rechnung.

Richemont: Julius Bär geht auf HOLD (Buy) bis 195 Fr. Überzeugendes Geschäftsmodell erscheint nun eingepreist. Barclays widerspricht mit OVERWEIGHT bis 200 (195) Fr.

Roche: US-Arzneimittelbehörde will den Zulassungsantrag für Enspryng bevorzugt behandeln. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr. Goldman Sachs etwas zurückhaltender mit NEUTRAL bis 348 (346) Fr.

Sandoz: Octavian ist für HOLD bis 66 (60) Fr. Hinkt der zuletzt starken Kursentwicklung etwas hinterher.

Schweiter: Finanzchef Urs Scheidegger verlässt das Unternehmen. Schritt kommt überraschend. ZKB bleibt dennoch für ÜBERGEWICHTEN.

Stadler Rail: Kleinerer Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von 70'000 Fr.

Straumann: Aktie für Bernstein Société Générale ein Kauf mit OUTPERFORM bis 122 (120) Fr. Wachstumstempo dürfte auch im zweite Quartal hoch gewesen sein. Deutsche Bank ist für BUY bis 119 (110) Fr. Morgan Stanley bleibt hingegen pessimistisch mit UNDERWEIGHT bis 85 (81) Fr.

Derivate: Frühe Umsätze im Put-Warrant WSMNBV auf den SMI, im Knock-out-Put OSPCJV auf SpaceX sowie in den Knock-out-Warrants OGOGIV (Call) und OGOA1V (Put) auf die Gold-Unze. Auffällige Aktivitäten zudem im Long Mini-Future MSDAIV auf Sandoz.