Das ist an den Märkten passiert
...dürfte ein weiterer Titelverkauf aus dem Verwaltungsratsgremium in Höhe von 336'000 Fr. gewesen sein. Zeitnah wird der Schweizer Börse SIX nun eine kleinere Kauftransaktion im Gegenwert von gerade einmal 19'000 Fr. gemeldet. Dennoch überwiegen schon seit Wochen die Titelverkäufe im Gesamtbetrag von 3.75 Mio Fr. seit Anfang Juni klar. Angesichts der starken Kursbilanz der letzten Wochen und Monate für mich jedoch nicht wirklich überraschend.
New Yorker Börse vergangene Nacht mit schönen Gewinnen. Dow Jones schrammt knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Geschehen bei den Tech-Giganten ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch von Anschlusskäufen erfasst und mit bis zu 0.4pc im Plus. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz hingegen höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen kraftlos. Investment-Vehikel Strategy will (muss?) sich von Bitcoins im Gegenwert von 1.25 Mrd $ trennen. Ankündigung verunsichert. Gold-Unze erstmals seit November wieder unter 4000 $. Silber ebenfalls im Angebot.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Richemont, Amrize und Roche. Logitech einziger Blue Chip mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen DocMorris sowie AMS Osram die Musklen spielen. Dividendenabgang bei Landis+Gyr.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DocMorris +2.4% (Kurszielerhöhung)
AMS Osram +1.7% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Landis+Gyr -2.2% (Dividendenabgang)
Logitech -2.1%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Aevis: Tochter Infracore geht an die Börse. Angeboten werden 3.7 Mio Aktien zum Preis von 54 Fr. je Stück. Erster Handelstag ist der 9. Juli. Ein möglicher Kurstreiber fürs Mutterhaus?
DocMorris: Octavian will es wissen mit BUY bis 11.50 (8.50) Fr. Dürfte das gestrige Kursfeuerwerk erklären. Leerverkäufer zusehends in Erklärungsnot.
AMS Osram: Barclays erhöht kräftig auf 22 (16) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Consumer-Bereich könnte in der zweiten Jahreshälfte zum Bremsklotz werden.
Aryzta: Fidelity reduziert Aktienpaket wieder auf unter 5pc. US-Fondsriese hatte beim Backwarenhersteller in den Monaten September bis Februar zügig von 3 auf 5pc aufgestockt.
Helvetia Baloise: Finma erteilt der geplanten Verschmelzung der Leben- mit den Nicht-Leben-Aktivitäten ihren Segen. Was zu erwarten war...
Lonza: Baut die Produktionskapazitäten in Visp weiter aus. Sollten allerdings erst 2028 den Betrieb aufnehmen. Vontobel bleibt für BUY bis 650 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Richemont: Julius Bär geht auf HOLD (Buy) bis 195 Fr. Überzeugendes Geschäftsmodell erscheint nun eingepreist. Barclays widerspricht mit OVERWEIGHT bis 200 (195) Fr.
Roche: US-Arzneimittelbehörde will den Zulassungsantrag für Enspryng bevorzugt behandeln. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr. Goldman Sachs etwas zurückhaltender mit NEUTRAL bis 348 (346) Fr.
Sandoz: Octavian ist für HOLD bis 66 (60) Fr. Hinkt der zuletzt starken Kursentwicklung etwas hinterher.
Schweiter: Finanzchef Urs Scheidegger verlässt das Unternehmen. Schritt kommt überraschend. ZKB bleibt dennoch für ÜBERGEWICHTEN.
Straumann: Aktie für Bernstein Société Générale ein Kauf mit OUTPERFORM bis 122 (120) Fr. Wachstumstempo dürfte auch im zweite Quartal hoch gewesen sein. Deutsche Bank ist für BUY bis 119 (110) Fr. Morgan Stanley bleibt hingegen pessimistisch mit UNDERWEIGHT bis 85 (81) Fr.