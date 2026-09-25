Das ist an den Märkten passiert
...Morgan Stanley. Die UBS stehe bei der amerikanischen Grossbank schon eine ganze Weile auf der Wunschliste, wie es heisst. Es wäre eine Wiedervereinigung des UBS-Verwaltungsratspräsidenten Colm Kelleher mit seinem früheren Arbeitgeber. Doch auch Standard Chartered oder die Deutsche Bank werden als mögliche Partner für einen Zusammenschluss ins Spiel gebracht. Soll hier eine Drohkulisse für die Politik in Bern aufgebaut werden? Rechnerische Parität der in New York gehandelten Aktie mit 39.72 Franken über dem gestrigen Schlusskurs von 39.42 Franken.
New Yorker Börse nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf knapp behauptet. Langfristzinsen ziehen kräftig an. Schlechtester Tag für Anleihen seit dem unrühmlichen "Liberation Day". US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch etwas höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Versöhnlicher Wochenausklang für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen müssen die jüngsten Avancen nun erst einmal verdauen. Gold und Silber weiterhin glanzlos.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Holcim, UBS und Givaudan. Bei den Nebenwerten lassen Huber+Suhner sowie AMS Osram die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
UBS +1.5% (Fusionsspekulationen)
AMS Osram +1.4% (Erholungsversuch)
Verlierer:
Stadler Rail -0.2% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: Firmenchef Thomas Schinecker lässt sich eine Forschungszusammenarbeit mit Atavistik Bio bis zu 2 Mrd $ kosten. Vorab fliessen davon allerdings bloss 70 Mio $.
Montana Aerospace: T. Rowe Price dünnt das Aktienpaket weiter aus. Der langjährige Grossaktionär, seit 2021 mit an Bord, hält neuerdings weniger als 3pc am Rüstungszulieferer.
Addex: Partner Indivior gibt sämtliche Rechte an den GABAB-Wirkstoffkandidaten an Addex zurück. Diese will nun ihrerseits sämtliche strategischen Möglichkeiten prüfen.
Amrize: Vontobel senkt auf 46 (50) Fr. mit BUY. Belebung im US-Wohnbaumarkt lässt weiter auf sich warten.
DKSH: Geht ein Vertriebsabkommen mit Openway Foods für Neuseeland ein. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 72 Fr.
Huber+Suhner: Lacht sich das Bahnkommunikations-Geschäft der britischen Motion Applied an. Wie bei solchen Transaktionen üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Aktie für die UBS auch weiterhin ein Kauf bis 320 Fr. und für Vontobel immerhin bis 255 Fr.
Newron: Octavian setzt den Rotstift an mit HOLD bis 15 (17) Fr. Rechnet mit einer weiteren Kapitalerhöhung im Umfang von 150 Mio €.
Stadler Rail: Research Partners geht auf HALTEN (Kaufen) bis 35 (30.60) Fr. Zuständiger Analyst hält die Aktie nach dem guten Lauf der letzten Wochen für angemessen bewertet.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant UBADJB auf UBS sowie im Call-Warrant SMI7EZ und im Knock-out-Call SSMDAV auf den SMI. Auffällige Aktivitäten ausserdem im Long Mini-Future MPGBOV auf das SMI-Schlusslicht Partners Group.