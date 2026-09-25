...Morgan Stanley. Die UBS stehe bei der amerikanischen Grossbank schon eine ganze Weile auf der Wunschliste, wie es heisst. Es wäre eine Wiedervereinigung des UBS-Verwaltungsratspräsidenten Colm Kelleher mit seinem früheren Arbeitgeber. Doch auch Standard Chartered oder die Deutsche Bank werden als mögliche Partner für einen Zusammenschluss ins Spiel gebracht. Soll hier eine Drohkulisse für die Politik in Bern aufgebaut werden? Rechnerische Parität der in New York gehandelten Aktie mit 39.72 Franken über dem gestrigen Schlusskurs von 39.42 Franken.