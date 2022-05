New Yorker Börse macht am Dow Jones gemessen frühe Verluste im Sitzungsverlauf wett. Tech-Giganten allerdings bis Börsenschluss unter Druck. Schwergewicht Meta für Enttäuschung bei Snap in Sippenhaft genommen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel nun allerdings um bis zu 0.6pc höher. Dortige Börsen uneinheitlich. Mal schauen, wie sich Europa und die Schweiz heute so schlagen werden.