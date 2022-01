SMI vorbörslich mit schmerzhaften Kursverlusten. Kurse bei allen 20 Indexkomponenten deutlich tiefer gestellt. Hiesige Tech-Vertreter wie VAT Group, Comet oder Inficon besonders schwach. Zur Rose einzige Aktie im Plus.

New Yorker Börse auf Achterbahnfahrt. Gibt satte Gewinne nach Aussagen von Fed-Chef "Jay" Powell wieder preis. Beruhigungs-Pille entfaltet nicht die erhoffte Wirkung. Blutbad bei den US-Aktienfutures im asiatischen Handel. Verlieren bis zu 1.7pc. Dortige Börsen durchs Band mit schweren Verlusten. Fliesst heute auch in Europa und der Schweiz Blut durch die (Börsen-)Strassen?

Swiss Re: Aktie für die UBS ein Verkauf bis 87 (49) Fr. Teuerungsschub macht auch künftige Naturkatastrophen teurer. Widerspricht damit den Kaufempfehlungen anderer Banken.

SGS: Jahresumsatz 6.41 Mrd Fr. (erw. 6.37 Mrd Fr.). Op. Gewinn 1.06 Mrd Fr. (erw. 1.06 Mrd Fr.). Ausblick ebenfalls ohne grösseren Überraschungen. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN und die UBS für NEUTRAL bis 2800 Fr.

ABB: Jefferies erhöht auf 30 (29) Fr. mit HOLD. Schätzungsanpassungen vor den Zahlen.

Alcon: T. Rowe Price kauft wieder Aktien zu. US-Vermögensverwalter neuerdings mit mehr als 3pc beteiligt.

Also: Zuletzt schwache Aktie für Mirabaud Securities jetzt erst recht eine Überlegung wert. Bekräftigt BUY bis 345 Fr.

Ascom: UBS verteidigt Aktie nach Rücktritt von Firmenchefin Jeannine Pilloud. Bleibt für BUY bis 20 Fr.

Bellevue: Gewinn dürfte sich im vergangenen Jahr auf 43 Mio Fr. knapp verdoppelt haben.

Bucher: Jahresumsatz 3.18 Mrd Fr. (erw. 3.21 Mrd Fr.). Auftragseingang 3.95 Mrd Fr. (erw. 3.96 Mrd Fr.). Zukunftsgerichtete Aussagen überraschend vorsichtig. UBS bleibt für BUY bis 515 Fr., Mirabaud Securities hingegen nur für HOLD bis 500 Fr.

DKSH: Baut Zusammenarbeit mit TA Instruments weiter aus.

Holcim: Goldman Sachs ist für BUY bis 59 (58) Fr. Aktie jener der Erzrivalin HeidelbergCement gegenüber klar vorzuziehen.

Kühne+Nagel: UBS kürzt auf 270 (339) Fr. mit NEUTRAL. Seefrachtgeschäft ab Ende 2022 vor einem Abschwung.

Logitech: Morgan Stanley ist für UNDERWEIGHT bis 74 (77) $.

Lonza: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 780 (870) Fr. Bleibt mit den bankeigenen Margenerwartungen jedoch am unteren Ende der firmeneigenen Mittelfristziele. Starkes Wachstum habe eben seinen Preis.

Relief Therapeutics: Will gemeinsam mit US-Partner Acer an Fachkongressen Studienergebnisse zu ACER-001 präsentieren.

Richemont: Royal Bank of Canada erhöht auf 173 (157) Fr. mit OUTPERFORM. Sich abzeichnende Abspaltung des Online-Geschäfts ein möglicher Kurstreiber.

Swatch Group: Barclays ist für OVERWEIGHT bis 405 (386) Fr.

U-blox: Janus Henderson nistet sich mit 3pc ein.

UBS: Übernimmt in den USA für 1.4 Mrd $ den Online-Vermögensverwalter Wealthfront. J.P. Morgan enttäuscht von diesem Schritt nach Übersee. Bleibt aber dennoch für OVERWEIGHT bis 22 Fr. Deutsche Bank ebenfalls für BUY bis 22 (20) Fr.

Zurich Insurance: Verkaufsverhandlungen des australischen Nichtleben-Geschäfts weit fortgeschritten, wie The Australian berichtet. Erlös von bis zu 600 Mio Aussi-Dollars zu erwarten.

Zur Rose: In die Einführung elektronischer Medikamentenrezepte in Deutschland kommt Bewegung. Nach weiterer Testphase landesweite Einführung geplant. Entwarnung auch beim angeblichen Datenklau. War rückblickend wohl bloss ein Bluff. Leerverkäufer in schierer Aufregung.

Derivate: Auffällige Umsätze im Long Mini-Future LSGCJB auf SGS sowie in den beiden Knock-out-Puts OSMATV und WSME2V auf den SMI.