Das ist an den Märkten passiert
...gerade einmal zwei Monate im Amt. Powell-Nachfolger Kevin Warsh trete ein schwieriges Erbe an, schreiben die Experten nun. Eigentlich habe er sich in der Vergangenheit für Leitzinssenkungen ausgesprochen. Hinzu kämen entsprechende Forderungen der Regierung in Washington. Ob der Teuerungsdruck tiefere Leitzinsen überhaupt noch zulässt, ist höchst fraglich. Für Warsh könnte es deshalb eine Gratwanderung schon kurz nach Amtsübernahme werden.
Geschehen an der New Yorker Börse erneut ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt jedoch auch weiterhin eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt, nachdem Washington die Waffenruhe auf unbestimmte Zeit verlängert hat. Gewinnen bis zu 0.7pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Europa und die Schweiz etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen weiter Boden gut. Risikoappetit nimmt zu. Gold und Silber ebenfalls flott unterwegs.
SMI vorbörslich nur dank festen ABB flott unterwegs. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Temenos, Helvetia Baloise, Swatch und Tecan schwachen Sonova und SGS gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
ABB +6.1% (Zahlen, Ausblick)
Temenos +4.1% (Zahlen)
Verlierer:
Sonova -2.4% (Cochlear-Warnung)
SGS -1.2%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
ABB: Quartalsumsatz 8.73 Mrd $ (erw. 8.42 Mrd $). Op. Gewinn 2.05 Mrd $ (erw. 1.95 Mrd $). Auftragseingang +32pc (!!!) auf 11.3 Mrd $. Diesjährige Wachstumsvorgaben werden nicht ganz überraschend angehoben. Aktie in den letzten Tagen mit neuen Rekorden. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 75 Fr. und Vontobel für HOLD bis 64 Fr. Zürcher Bank wird ihr Kursziel unter positiven Vorzeichen überdenken müssen.
UBS: Heute grosser Tag. Nebel um strengere Eigenmittelvorschriften dürfte sich lichten. Könnte die Kurse durcheinander wirbeln. Analysten gehen von einem teilweisen Entgegenkommen Berns aus. Citigroup erhöht auf 33 (31.50) Fr. mit NEUTRAL.
Accelleron: UBS will es wissen mit BUY Bis 92 (81) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie der einstigen ABB-Tochter.
Asmallworld: Aktie für AlphaValue ein Kauf bis 1.33 (1.83) Fr. Zuständiger Analyst streicht seine Gewinnschätzungen um bis zu 72pc (!!!) zusammen.
Cosmo: Firmengründer Mauro Ajani trennt sich von weiteren 10'500 Aktien im Gegenwert von gut 1 Mio Fr. Vierte solche Verkaufstransaktion innerhalb von vier Handelstagen.
DocMorris: Barclays erhöht auf 8 (6) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Trägt mit den Anpassungen den Erstquartalszahlen von vergangener Woche Rechnung.
Helvetia Baloise: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 267 (236) Fr. Der Kurszielerhöhung liegen allerdings um bis zu 11pc tiefere Gewinnserwartungen zugrune.
Montana Aerospace: Firmenchef Kai Arndt verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Capital Group veräussert Aktien. US-Fondsriese hält erstmals seit dem Frühsommer 2025 wieder weniger als 5pc am Zulieferer für die Flugzeugindustrie.
Peach Property: Schliesst das vergangene Jahr mit einem Mietertrag in Höhe von 108 Mio € und einem Vorsteuerverlust in Höhe von 47.2 Mio € ab.
Sonova: Rivalin Cochlear mit einschneidender Gewinnwarnung. Aktie der Australier bricht um mehr als 40pc ein.
Temenos: Quartalsumsatz 253 Mio $ (erw. 247 Mio $). Op. Gewinn 83 Mio $ (erw. 77 Mio $). Diesjährige Vorgaben und Mittelfristziele bleiben dieselben. Genfer Bankensoftware-Schmiede findet mit Daniel Schmucki einen neuen Finanzchef. Vontobel erhöht auf 91 (88) Fr. mit BUY. Jefferies bleibt für BUY bis 83 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 65 Fr. UBS widerspricht mit SELL bis 56.50 Fr. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei.