...gerade einmal zwei Monate im Amt. Powell-Nachfolger Kevin Warsh trete ein schwieriges Erbe an, schreiben die Experten nun. Eigentlich habe er sich in der Vergangenheit für Leitzinssenkungen ausgesprochen. Hinzu kämen entsprechende Forderungen der Regierung in Washington. Ob der Teuerungsdruck tiefere Leitzinsen überhaupt noch zulässt, ist höchst fraglich. Für Warsh könnte es deshalb eine Gratwanderung schon kurz nach Amtsübernahme werden.