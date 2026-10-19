New Yorker Börse am Freitag erneut unter Druck. Insbesondere die Tech-Giganten mit schmerzhaften Verlusten. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. Bei den Treasuries erstmals wieder von Safe-Haven-Käufen zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder deutlich höher. Gewinnen bis zu 1.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz wohl etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold und Silber ebenfalls höher.