Das ist an den Märkten passiert
...Huber+Suhner und Inficon ziehen neuerdings gleich zwei zusätzliche Nebenwerte aus der Schweiz in die Favoritenliste ein. Stossen dort auf zwei weitere Aktien aus der Heimat der Grossbank. Welche das sind, verrate ich um 12 Uhr in meiner Kolumne.
New Yorker Börse am Freitag erneut unter Druck. Insbesondere die Tech-Giganten mit schmerzhaften Verlusten. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. Bei den Treasuries erstmals wieder von Safe-Haven-Käufen zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder deutlich höher. Gewinnen bis zu 1.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz wohl etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold und Silber ebenfalls höher.
Mit Ausnahme von Alcon, Partners Group und Amrize vorbörslich sämtliche übrigen SMI-Aktien leicht im Minus. Bei den Nebenwerten lassen Also, SMG, Cosmo sowie Avolta die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
VAT Group +2.4% (Kurszielerhöhungen)
Also +1.9% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
SMG: Kepler Cheuvreux startet mit BUY bis 35 Fr. Hebt die starke Marktstellung sowie die attraktiv hohen Gewinnmargen hervor.
Avolta: Citigroup startet mit BUY bis 55 Fr. Die Dividendenaussichten würden grundlegend unterschätzt, heisst es bei der US-Bank in London.
Also: Umsatz nach neun Monaten bei 12.4 Mrd €. Op. Gewinn 240 Mio €. Jahresgewinn neuerdings am oberen Ende der Zielbandbreite erwartet. Aktie schon am Freitag gefragt. Vontobel bleibt für BUY bis 240 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Centiel: Bestätigt den vor Wochenfrist eher beiläufig erwähnten Grossauftrag aus den USA in Höhe von 51.4 Mio $. Mit Neo Critical Power hat der Auftraggeber nun auch einen Namen. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Cicor: Oddo trimmt auf 165 (175) Fr. mit OUTPERFORM. Situation entlang der Lieferkette bleibt angespannt.
Cosmo: Rifamycin erreicht in der Phase 2 die Studienziele bei Entzündungen des Dickdarms. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 123 Fr.
DKSH: Übernimmt Newbridge Pharmaceuticals für 390 Mio $. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux für BUS bis 72 Fr.
EFG International: Gleich noch ein Titelkauf aus dem Verwaltungsratsgremium. Diesmal in Höhe von gut 500'000 Fr.
Lindt&Sprüngli: Firmenchef Adalbert Lechner und Deutschland-Chef Michal Spiller müssen den Hut nehmen. Ein ziemlicher Paukenschlag, wie Händler meinen. Vontobel bleibt für BUY bis 11'000 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
MindMaze: Edison senkt auf 2.60 (2.73) Fr. Kurs des diesjährigen Börsenschlusslichts am Freitagabend bei etwas mehr als 0.15 Fr. (!!!). Edison allerdings vom Unternehmen selbst für die Research Abdeckung beauftragt und bezahlt.
Novartis: Stellt die Studien zum Wirkstoff Fabhalta bei Lupus-Nephritis aufgrund strategischer Überlegungen ein.
Roche: Legt gleich zu mehreren Krebsmedikamenten ermutigende Studienergebnisse vor, darunter auch zum Brustkrebsmittel Giredestrant. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr.
Sonova: Octavian erhöht auf 270 (240) Fr. mit HOLD. Zuständige Analystin geht von einem über der firmeneigenen Zielbandbreite liegenden Wachstum aus.
VAT Group: Goldman Sachs will es wissen mit BUY bis 874 (782) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Vakuumventilherstellers aus dem Rheintal. Oddo etwas zurückhaltender mit OUTPERFORM bis 820 (800) Fr.