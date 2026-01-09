Das ist an den Märkten passiert
...jährlichen Rebalancing beim Bloomberg Commodity Index. Sprich: Aufgrund stark gestiegener Preise müssen sich indexorientierte Investoren von Teilen ihrer Edelmetallbeständen trennen. Das Zeitfenster für Anpassungen läuft heuer bis zum 15. Januar. Bankeigenen Berechnungen zufolge könnte der Goldpreis um bis zu 1.8pc und der Silberpreis um bis zu 2.6pc nachgeben. Im Gegenzug könnten andere Rohstoffe wie Kakao, Rohöl oder Naturgas vom Rebalancing profitieren, wie Hsueh weiter schreibt. Klingt für mich bloss nach sehr kurzfristigen Turbulenzen.
New Yorker Börse nach den jüngsten Rekorden in so etwas wie einer Selbstfindungsphase. Nvidia und Co abermals von Gewinnmitnahmen gebremst. Andere Marktsegmente um einiges besser unterwegs. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz hingegen höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Bank of America preist Coinbase-Aktie neuerdings zum Kauf an. Gold-Unze kratzt von unten an den Rekorden von Ende Dezember.
SMI vorbörslich noch unentschlossen. Gefragte Amrize, Logitech und Holcim stehen schwächeren Roche und Novartis gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen Tecan, Ypsomed, Barry Callebaut und AMS Osram die Muskeln spielen. Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht vom Nachmittag. Könnte die Kurse bis Handelsende nochmals bewegen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Tecan +3.6% (Umsatzzahlen)
Amrize +1.5% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Roche -0.2%
Novartis -0.1%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Holcim: UBS will es wissen und erhöht auf 93 (78) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst macht bei den Baumaterialherstellern sämtliche Zutaten für ein weiteres starkes Jahr aus. Höchstes mir bekanntes Kursziel für den letztjährigen SMI-Überflieger, höher als etwa Kepler Cheuvreux mit BUY bis 90 (77.50) Fr.
ABB: Vontobel erhöht auf 58 (56) Fr. mit HOLD. Lässt die neue Gruppenstruktur ins Bewertungsmodell miteinfliessen.
Amrize: UBS ist für NEUTRAL bis 57 (53) Fr. Belebung in Nordamerika setzt vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte ein.
Comet: Kepler Cheuvreux setzt den dicken Rotstift an und senkt auf 275 (305) Fr. mit BUY. Gewinnschätzungen werden um bis zu 60pc (!!!) zusammengestrichen.
Galderma: Aktie für die UBS ein Kauf bis 200 (190) Fr. Marktumfeld in den USA hellt sich auf. Kommerzielles Potenzial des Wirkstoffs Relfydess wird zudem grundlegend unterschätzt. UBS seinerzeit die Hauptverantwortliche für den Börsengang. Aussagen haben deshalb Gewicht.
Gurit: Erhält den Zuschlag für einen langjährigen Grossauftrag. Volumen bei rund 250 Mio Fr. UBS trimmt dennoch auf 13 (14) Fr. mit NEUTRAL. Warnt vor einer anhaltenden Flaute im Windgeschäft und vor Preisdruck, ausgehend von einem zunehmenden Wettbewerb seitens chinesischer Anbieter. ZKB bleibt für UNTERGEWICHTEN.
Inficon: Kepler Cheuvreux erhöht auf 122 (116) Fr. mit BUY. Trägt mit den Anpassungen den besseren Aussichten in der Halbleiterindustrie Rechnung.
Partners Group: Barclays senkt auf 1310 (1330) Fr. mit OVERWEIGHT. Nimmt auf die Zahlen hin eher homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Roche: Bernstein Société Générale ist für OUTPERFORM bis 400 (327) Fr. Diagnostik-Geschäft an einem Wendepunkt zum Besseren. Zuständiger Analyst erhöht den Sum-of-the-Parts-Wert dieses Geschäftszweigs deshalb deutlich.
SMG: Goldman Sachs setzt wenige Wochen nach der Erstabdeckung bereits den dicken Rotstift an. Senkt auf 47 (55) Fr. mit NEUTRAL.
Sunrise: Plant einen grösseren Stellenabbau. Diesem sollen bis zu 190 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Vorbote für ein möglicherweise enttäuschendes Schlussquartal? Vontobel bleibt unbeirrt für BUY bis 51 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Swissquote: Goldman Sachs startet mit NEUTRAL bis 479 Fr. Sieht kursseitig kaum noch Luft nach oben.
Tecan: Jahresumsatz 882.5 Mio Fr. (erw. 885.6 Mio Fr.). Org. Wachstum -1.6pc (erw. -1.2pc). Gewinnvorgaben werden bestätigt. Vontobel lobt den Auftragseingang mit HOLD bis 150 Fr. ZKB deutlich zuversichtlicher mit ÜBERGEWICHTEN.
VAT Group: Kepler Cheuvreux erhöht auf 492 (370) Fr. mit BUY. Den Anpassungen liegen jedoch um bis zu 9pc tiefere Gewinnschätzungen zugrunde.