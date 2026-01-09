...jährlichen Rebalancing beim Bloomberg Commodity Index. Sprich: Aufgrund stark gestiegener Preise müssen sich indexorientierte Investoren von Teilen ihrer Edelmetallbeständen trennen. Das Zeitfenster für Anpassungen läuft heuer bis zum 15. Januar. Bankeigenen Berechnungen zufolge könnte der Goldpreis um bis zu 1.8pc und der Silberpreis um bis zu 2.6pc nachgeben. Im Gegenzug könnten andere Rohstoffe wie Kakao, Rohöl oder Naturgas vom Rebalancing profitieren, wie Hsueh weiter schreibt. Klingt für mich bloss nach sehr kurzfristigen Turbulenzen.