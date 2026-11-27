...Gegenbewegung in Richtung von 4000, wenn nicht sogar von 4300 $ aus. Anleger sollten die taktische Edelmetallposition nur dann wieder glattstellen, sollte der Preis für eine Feinunze Gold unter 3450 $ fallen, wie es bei Ashenden Finance weiter heisst. Hauptargument der Genfer ist, dass der Goldpreis mittlerweile rund 20 Prozent unter seinem gleitenden 200-Tages-Durchschnitt liegt und damit stark überverkauft erscheint. Ausserdem wird auf die Short-Positionen einiger Marktakteure verwiesen und mit einer Abschwächung des zuletzt festen Dollars gerechnet. Hat das Edelmetall die Talsohle endlich erreicht? Die nächsten Tage versprechen wertvolle Anhaltspunkte.