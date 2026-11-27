Das ist an den Märkten passiert
...Gegenbewegung in Richtung von 4000, wenn nicht sogar von 4300 $ aus. Anleger sollten die taktische Edelmetallposition nur dann wieder glattstellen, sollte der Preis für eine Feinunze Gold unter 3450 $ fallen, wie es bei Ashenden Finance weiter heisst. Hauptargument der Genfer ist, dass der Goldpreis mittlerweile rund 20 Prozent unter seinem gleitenden 200-Tages-Durchschnitt liegt und damit stark überverkauft erscheint. Ausserdem wird auf die Short-Positionen einiger Marktakteure verwiesen und mit einer Abschwächung des zuletzt festen Dollars gerechnet. Hat das Edelmetall die Talsohle endlich erreicht? Die nächsten Tage versprechen wertvolle Anhaltspunkte.
New Yorker Börse vergangene Nacht feiertagsbedingt geschlossen. Für gewöhnlich bleiben nicht eben wenige Marktakteure dem Geschehen heute fern und kehren erst am Montag an ihren Arbeitsplatz zurück. Umsätze daher vermutlich dünn. Verkürzte Börsensitzung. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel kräftig im Plus. Gewinnen bis zu 2.5pc (!!!). Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen ebenfalls flott unterwegs. Europa und die Schweiz vor versöhnlichem Freitag. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen Boden gut. Auch Gold und Silber deutlich höher.
SMI vorbörslich leicht im Plus, gebremst durch die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis. Bei den Nebenwerten lassen AMS Osram, Dottikon ES, VAT Group sowie Inficon die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Comet +3.3% (Micron)
AMS Osram +3.1% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
Nestlé -0.4% (Risikoappetit nimmt zu)
Roche -0.1% (Risikoappetit nimmt zu)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swatch Group: Rätsel um die gestrige Kursstärke gelüftet. Nach der UBS kassiert auch J.P. Morgan die Verkaufsempfehlung und geht auf NEUTRAL (Underweight) bis 230 (130) Fr. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Helvetia Baloise: J.P. Morgan senkt auf NEUTRAL (Overweight) bis 246 (245) Fr. Der Bewertungsabschlag gegenüber anderen Branchennachbarn habe sich zuletzt deutlich verringert.
Bachem: Royal Bank of Canada setzt den dicken Rotstift an mit SECTOR PERFORM (Outperform) bis 67 (110) Fr. Basler KB trimmt auf 85 (90) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN. Konservative Mittelfristziele weniger dramatisch als es die Börsenreaktion vermuten liesse. UBS ebenfalls zuversichtlich mit BUY bis 82 (88) Fr.
Basilea: "Aktie des Monats Dezember" bei Edison mit einem rechnerischen fairen Wert von mehr als 126 Fr. Achtung: Edison wird vom Pharmaunternehmen selber für die Research-Abdeckung bezahlt.
Comet: Grosskunde Micron Technology mit Kundenzusagen in Höhe von 32 Mrd $. Aktie des Halbleiterausrüsters aus Flamatt vorbörslich mehr als 3pc im Plus. Angeblich ist die Bank of America aus London heraus käufig...
Dottikon ES: Halbjahresumsatz 209.6 Mio Fr. (erw. 205 Mio Fr.). Op. Gewinn 82.1 Mio Fr. (erw. 67 Mio Fr.). Spezialitätenchemiehersteller will über die nächsten fünf Jahre rund 400 Mio Fr. investieren. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Newron: Ruft eine weitere Tranche aus der Finanzierung vom Februar in Höhe von 5.5 Mio € ab. Gelder fliessen in die Weiterentwicklung des Schizophrenie-Mittels Evenamide.
Sonova: J.P. Morgan ist für NEUTRAL bis 242 (189) Fr. Zuständiger Analyst gibt allerdings auch weiterhin der Aktie von Erzrivale Demant den Vorzug.
Stadler Rail: Ein Aktien-Paket im Wert von gut 11 Mio Fr. wechselt "intern" den Besitzer. Verkäufer ist ein Verwaltungsrat (Firmenpatron Peter Spuhler?), Käufer ein Mitglied der Geschäftsleitung.
Swiss Life: Aktie für J.P. Morgan ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 880 (775) Fr. Geht über die nächsten Jahre von einem eher geringen Gewinnwachstum aus.
Swiss Re: J.P. Morgan erhöht zähneknirschend auf 135 (130) Fr. mit UNDERWEIGHT. Höheres Kursziel vor allem technischen Anpassungen im Bewertungsmodell geschuldet.
VZ Holding: Capital Group kauft wacker Aktien zu. US-Fondsriese reiht sich mit gut 3pc in den Reigen der bedeutendsten Aktionäre ein.
Derivate: Frühe Umsätze in den DAX-Derivaten WDANWV (Call), WDAALV (Put) und MDAECV (Long Mini-Future), in den beiden Faktor-Zertifikaten FSIG8V und FSIACV auf die Silber-Unze sowie im Knock-out-Put OBTDMV auf den Bitcoin. Auffällige Aktivitäten ausserdem in den Call-Warrants WNEDKV auf Nestlé und UHANJB auf Swatch Group sowie im Put-Warrant HBCPJB auf Helvetia Baloise.