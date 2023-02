New Yorker Börse erneut uneinheitlich. Protokoll der letzten Fed-Sitzung verunsichert mehr, als dass es die Lage beruhigt. US-Aktienfutures im asiatischen Handel im Zuge starker Nvidia-Zahlen allerdings mit einem ersten Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.8pc. Dortige Börsen dennoch uneinheilich. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen werden.