Handelsstreit: Zeichen stehen auf Eskalation!

US-Repräsentantenhaus bringt Vorlage auf den Weg, die dortigen Banken Geschäfte mit chinesischen Regierungsvertretern untersagt. Ausserdem verbannen die USA chinesische Telekommunikationsausrüster wie ZTE und Huawei wegen Sicherheitsbedenken. Vergeltungsmassnahmen Pekings in drei, zwei, eins...

Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftssupermächten lässt Anleger kalt. Selbst in Hongkong sind die Aktienindizes deutlich im Plus. Positive US-Vorgaben und die Hoffnung auf baldigen Covid19-Impfstoff überwiegen auch an der Schweizer Börse.