New Yorker Börse kurz vor Sitzungsende mit neuen Rekorden. Geschehen allerdings auch weiterhin kraftlos. Gilt insbesondere für Nvidia und Co. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel tiefer. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen durchs Band mit negativen Vorzeichen. Werden in Europa und der Schweiz heute Schwächen zum Zukauf von Aktien genutzt? Bitcoin im Plus - aber schon seit Wochen ohne eine klare Richtung.