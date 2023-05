New Yorker Börse kurz vor Sitzungsende unter Druck. Streit um die Schuldenobergrenze in Washington zieht sich in die Länge. Tech-Giganten dem breiten Markt einmal mehr eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Gewinnen bis zu 0.1pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Japanische Wirtschaft wächst überraschend stark. Gelingt es Europa und der Schweiz, sich nach den jüngsten Kursverlusten aufzurappeln?