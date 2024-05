New Yorker Börse vor dem Wochenende richtungssuchend. Tech-Giganten schrammen knapp an neuen Rekorden vorbei. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mangels neuer Impulse nur knapp behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Verspricht auch in Europa und der Schweiz ein eher langweiliger Wochenauftakt zu werden. New York und London heute nämlich feiertagsbedingt geschlossen.