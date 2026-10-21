New Yorker Börse von Dienstag auf Mittwoch richtungssuchend. Tech-Giganten eher kraftlos. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings von Anschlusskäufen erfasst und um bis zu 0.6pc höher. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz insgesamt positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen bauen ihre jüngsten Gewinne weiter aus. Gold und Silber hingegen mit einem eher schweren Stand.