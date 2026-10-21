Das ist an den Märkten passiert
...des Herstellers von Nachahmermedikamenten doch überhaupt erst seit September Bestandteil des SMI. Jüngste ABB-Schwäche ruft nun Analystin Corina Hennig von der Basler Kantonalbank auf den Plan. Hennig trimmt ihr Kursziel zwar auf 83 (zuvor 85) Franken, erhöht ihr Anlageurteil gleichzeitig jedoch auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten). Die Kurszäsur sei übertrieben, findet die Analystin.
New Yorker Börse von Dienstag auf Mittwoch richtungssuchend. Tech-Giganten eher kraftlos. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings von Anschlusskäufen erfasst und um bis zu 0.6pc höher. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz insgesamt positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen bauen ihre jüngsten Gewinne weiter aus. Gold und Silber hingegen mit einem eher schweren Stand.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Amrize, Logitech und Galderma. Bei den Nebenwerten sind DKSH, VAT Group, Comet sowie AMS Osram gefragt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DKSH +2.1% (Heraufstufung)
AMS Osram +1.7% (Kurserholung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Sterling Strategic Value Fund fährt erste Gewinne ein. Hält erstmals seit Ende Mai wieder weniger als 5pc an der Versandapotheke. Ein sehr lohnendes Gastspiel des einst vom Tessiner Financier Tito Tettamanti gegründeten Investment-Vehikels.
DKSH: BNP Paribas geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 82 (64) Fr. Zuständiger Analyst (ex-Credit-Suisse) zeigt sichtlich Gefallen an der Newbridge-Übernahme.
ABB: Auch ABG Sundal Collier übt sich in "bottom fishing" und geht auf BUY (Hold) bis 1000 (1025) SEK für die in Stockholm gehandelten Stücke.
Alcon: Übernimmt für 550 Mio $ die amerikanische Neurotech. Transaktion wohl erst ab 2028 gewinnverdichtend. Vontobel bleibt für BUY bis 74 Fr.
Amrize: Aktie für die Deutsche Bank ein Kauf bis 45 (46) Fr. Marktumfeld in Nordamerika weiterhin schwierig.
Comet: J.P. Morgan erhöht auf 575 (565) Fr. mit OVERWEIGHT, die UBS auf 510 (490) F. mit BUY und Oddo sogar auf 640 (600) Fr. mit OUTPERFORM. Höchstes mir bekanntes Kursziel für den Halbleiterausrüster aus Flamatt.
Forbo: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen neue ambitionierte Mittelfristziele. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 920 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN. Vontobel widerspricht mit BUY bis 1030 Fr.
Galderma: Wartet mit neuen Studienergebnissen für Sculptra, Restylane und Relfydess auf. Eine geballte Ladung an Informationen... Kepler Cheuvreux "käufig" mit BUY bis 215 Fr.
Lem: Kepler Cheuvreux erhöht auf 640 (500) Fr. mit HOLD. Verbesserung der Auftragslage in den Bereichen Automatisierung und Energieverteilung könnte von Dauer sein.
Lindt&Sprüngli: Morgan Stanley ist für EQUAL-WEIGHT bis 88'500 (92'000) Fr. Sieht im Rücktritt von Firmenchef Adalbert Lechner keinen Kurstreiber für die Aktie.
Sika: Übernimmt das Klebstoffgeschäft von Resonac in Asien. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 210 Fr.
Sonova: Vontobel erhöht auf 262 (220) Fr. mit HOLD. Geht dank Produktinnovationen von Marktanteilsgewinnen aus.
Zehnder: Gibt ein Joint-Venture in China auf und streicht rund 80 Stellen. Es fallen Restrukturierungskosten in Höhe von 8 Mio € an. Aktie für Kepler Cheuvreux auch weiterhin ein Kauf bis 89 Fr. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Zug Estates: Wemaco bringt mehr als 60'000 Aktien zu 2070 Fr. je Stück bei neuen Investoren unter. Streubesitz steigt dadurch auf rund 75pc.