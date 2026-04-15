New Yorker Börse baut Vortagesgewinne weiter aus. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Panik-Käufen. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach der kräftigen Erholung der letzten Tage richtungssuchend. Ähnliches liesse sich über Gold und Silber sagen.