Das ist an den Märkten passiert
...auf NEUTRAL (Outperform) herunter und kürzt bei dieser Gelegenheit das Kursziel auf 690 (710) Fr. Zuständiger Analyst neuerdings zurückhaltender in Bezug auf die milliardenschwere Grossübernahme in Italien und den dortigen Telekommunikationsmarkt. Neuerdings nur noch Morgan Stanley mit einer Kaufempfehlung für die dividendenstarke Swisscom-Aktie und dem zweithöchsten mir bekannten Kursziel von 720 Fr.
New Yorker Börse baut Vortagesgewinne weiter aus. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Panik-Käufen. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nach der kräftigen Erholung der letzten Tage richtungssuchend. Ähnliches liesse sich über Gold und Silber sagen.
SMI vorbörslich leicht rückläufig. Givaudan und Sika einzige Blue Chips im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Helvetia Baloise und Cosmo schwachen Sunrise gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Cosmo +8.4% (Produktnews)
Helvetia Baloise +4.9% (Zahlen, Dividende)
Verlierer:
Sunrise -1.7%
Amrize -0.6% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Aktionärsgruppe um die polnische Pelion hat ihr Aktienpaket in den letzten Tagen von 13 auf 15pc ausgebaut. Zuwahl der eigenen Vertreter in den Verwaltungsrat damit allerdings nicht nicht in trockenen Tüchern.
Givaudan: J.P. Morgan geht auf OVERWEIGHT (Neutral) bis 3600 Fr. Tiefe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr in Sachen Wachstum in den nächten Quartalen von Vortei. Barclays ist hingegen für EQUAL WEIGHT bis 3100 (3050) Fr, Basler KB für ÜBERGEWICHTEN bis 3600 (3700) Fr. und Berenberg Bank für HOLD bis 2920 (2915) Fr.
Accelleron: Gleich noch ein Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 700'000 Fr. Bereits die zweite solche Transaktion innerhalb von 24 Stunden.
APG: Gericht in Serbien weist Schadenersatzklage ab. Nun sitzt das Unternehmen auf Gerichtskosten in Höhe von umgerechnet 2.7 Mio Fr.
Burkhalter: Basler KB erhöht kräftig auf 175 (132) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Jahresergebnis insgesamt solide. Bankeigene Schätzungen angepasst.
Cosmo: Clascoterone bei hormonell bedingtem Haarausfall mit ermutigenden Studienergebnissen. Gute Verträglichkeit. US-Zulassungsantrag wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres eingereicht. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 130 Fr.
DKSH: Erwirbt das Geschäft der malaysischen Kinematic Resources. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 72 Fr.
Flughafen Zürich: Fertigte im März 2.47 Mio Passagiere ab und damit knapp 5pc mehr als im selben Monat letzten Jahres. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 260 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 270 Fr.
Helvetia Baloise: Jahresgewinn 570.6 Mio Fr. (erw. 575 Mio Fr.). Dividende +8.5pc auf 7.70 (erw. 7.70) Fr. je Aktie. Kommuniziert bei dieser Gelegenheit ambitionierte neue Mittelfristziele. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 236 Fr. und Vontobel für HOLD bis 212 Fr.
Holcim: Aktie für die britische Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 86 (87) Fr. Nimmt vor allem währungsbedingte Schätzungsanpassungen vor.
HT5: Meldet den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung. Insgesamt wurden 15.38 Mio neue Aktien zu 2.04 Fr. je Stück platziert.
Sandoz: Geht eine Vereinbarung mit der ruandischen Regierung in Sachen Antibiotikaversorgung ein. Goldman Sachs verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 74 Fr.
Sika: Jefferies ist für BUY bis 181 (180) Fr. Nimmt nach den Quartalsumsatzzahlen bloss homöopathische Schätzungsanpassungen vor. Kepler Cheuvreux erhöht auf 180 (175) Fr. ebenfalls mit BUY. Morgan Stanley hingegen zurückhaltender mit EQUAL-WEIGHT bis 176 (179) Fr.
Sunrise: UBS Fund Management meldet erstmals einen Stimmenanteil von mehr als 5pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Swiss Re: Barclays beisst sich fest mit UNDERWEIGHT bis 114 (118) Fr. Tiefstes mir bekanntes Kursziel für die dividendenstarke Aktie aus dem SMI.
UBS: Sergio Ermotti könnte noch bis weit ins 2027 hinein Chef der grössten Schweizer Bank bleiben, wie Reuters in Erfahrung gebracht haben will.