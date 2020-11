New York am Freitag mit neuen Höchstständen. Je höher die Covid-19-Neuinfektionen, desto höher die Aktienkurse. So scheint es zumindest. Dortige Tech-Giganten überraschend uneinheitlich. US-Aktienindizes nachbörslich abermals höher. Ausgelassene Stimmung an den asiatischen Börsen. Auch in Europa und der Schweiz guter Einstand in die neue Woche zu erwarten.