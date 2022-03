New Yorker Börse am Freitag nach "Schluss-Bouquet" kurz vor Sitzungsende erneut deutlich höher. Tech-Giganten die Gewinner, Panikkäufen sei Dank. US-Aktienfutures im asiatischen Handel heute früh jedoch um bis zu 0.6pc tiefer. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Hongkong und China mit grösseren Verlusten. Mal schauen, wie sich Europa und die Schweiz zu Wochenbeginn so schlagen.