US Inflation Surprise Index der Citigroup steigt auf 72.9 Punkte. Kräftiger Anstieg und höchster je gemessener Wert. Könnte wieder Inflationsängste wachwerden lassen. Dann auch Turbulenzen an den Finanzmärkten möglich.

Verlierer: Burckhardt -1.8% (ex Dividende) Zur Rose -2.1% (Shop Apotheke)

SMI vorbörslich in Lauerstellung. Grössere Kursbewegungen bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe, etwa bei Rieter, Barry Callebaut, Zur Rose oder Burckhardt Compression.

New Yorker Börse gestern Nacht feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.2 Prozent tiefer. Dortige Börsen schon fast gewohnt uneinheitlich. Europa und die Schweiz gehalten bis tiefer erwartet.

Zur Rose: Rivale Shop Apotheke mit Wachstumseinbruch im zweiten Quartal. Glaube an die Erreichbarkeit der Jahresvorgaben schwindet. Wird Zur Rose heute an der Börse in Sippenhaft genommen?

Swiss Life: Aktie für Morgan Stanley ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 463 (446) Fr. Rechnet im ungünstigsten Fall gar mit Kursen von gerade mal 243 Fr.

ABB: Deutsche Bank geht auf HOLD (Sell) bis 29 (26) Fr. Jefferies erhöht auf 25 (23) Fr. mit UNDERPERFORM. Erwartungen ans zweite Quartal scheinen realistisch. Citigroup erhöht gar auf 36 (34) Fr. mit BUY.

Barry Callebaut: Unterzeichnet Outsourcing-Vertrag mit Atlantic Stark. Citigroup will es wissen, startet mit BUY bis 2500 Fr.

Bucher: Mirabaud Securities ist für HOLD bis 500 (478) Fr. Starke Belebung bei der Landmaschinentochter Kuhn.

Cembra Money Bank: Fondsanbieter Swisscanto reduziert wieder auf unter 3 Prozent.

Clariant: Aktie für Bank of America ein Verkauf mit UNDERPERFORM bis 17.50 (17) Fr. Schätzungsanpassungen im Vorfeld der Halbjahreszahlen.

Givaudan: Bank of America erhöht auf 4750 (4000) Fr. mit BUY. Schätzungsanpassungen im Vorfeld der Halbjahreszahlen.

Idorsia: Aktie für die Credit Suisse weiterhin ein Kauf mit OUTPERFORM bis 32 (30) Fr. Erfolgswahrscheinlichkeit

Julius Bär: Deutsche Bank erhöht auf 60 (57) Fr. mit HOLD.

Landis+Gyr: Blackrock reduziert Beteiligung noch vor dem gestrigen Kursfeuerwerk auf 2.9 (3.1) Prozent.

Lindt&Sprüngli: Bernstein Reserach geht auf MARKET PERFORM (Outperform) bis 98'500 Fr.

Nestlé: Bernstein Research ist für OUTPERFORM bis 124 (120) Fr.

Rieter: Bestellungseingang nach nur sechs Monaten bei 975 Mio Fr. Mitte Mai war noch von 800 Mio Fr. die Rede. Erfreulich. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.

Sonova: Capital Group baut weiter aus. Hält neuerdings 3.6 (3.1) Prozent der Stimmen.

UBS: Grösste Schweizer Bank habe ein Kostenproblem, sagt die britische Barclays. Sieht unter Firmenchef Ralph Hamers künftig auch noch Restrukturierungskosten hinzukommen. Bleibt deshalb für UNDERWEIGHT bis 14 Fr.

Derivate: Völlige Flaute.