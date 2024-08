Warren Buffett verkaufte weitere Aktien von Bank of America im Wert von 982 Millionen Dollar. So eine Meldung in der Nacht auf Mittwoch. Berkshire Hathaway - Buffetts Beteiligungsgesellschaft - hat Anteil an der Bank in einer Reihe von Verkäufen seit Mitte Juli um insgesamt fast 13 Prozent reduziert. Erlös: 5,4 Milliarden Dollar erzielt. Bad of America war schon immer Buffett-Liebling.