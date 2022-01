New Yorker Börse stürzt in der zweiten Sitzungshälfte regelrecht ab. Protokoll der letzten Fed-Sitzung Gift für die Stimmung. Tech-Giganten in der Folge mit schmerzhaften Kursverlusten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut tiefer. Dortige Börsen schwach. Lässt für Europa und die Schweiz heute nichts Gutes erahnen.