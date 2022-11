New Yorker Börse Freitagnacht nach verkürzter Sitzung uneinheitlich. Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen heimgesucht. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.7pc tiefer. Proteste in China verunsichern. Dortige Börse schwach. Auch in Europa und der Schweiz heute zumindest zu Sitzungsbeginn mit tieferen Kursen zu rechnen.