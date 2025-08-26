Börsengeschehen in New York vergangene Nacht ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Wichtigste Indizes schrammen knapp an den bisherigen Höchstmarken vorbei. Powell-Effekt bei den Langfristzinsen verpufft bereits wieder. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp gehalten gestellt. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen ebenfalls tiefer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erneut mit schmerzhaften Verlusten. US-Präsident Donald Trump "feuert" Fed-Gouverneurin Cook.