Geschehen in New York ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Letztere werden bisher allerdings gut absorbiert, insbesondere bei Nvidia und Co. Situation bei den Zinsen entspannt sich etwas. Interesse gilt momentan sowieso den Wahlen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwächer. Ähnliches wohl auch für Europa und die Schweiz zu erwarten.