New Yorker Börse gibt Gewinne in der letzten Handelsstunde wieder ab. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt auf höchsten Stand seit November 2019. Vergiftet die Stimmung. Facebook-Mutter Meta Platforms mit neuen Jahrestiefstkursen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.