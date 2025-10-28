...nicht weniger als 6pc steigen. Husain begründet dies einerseits mit dem steigenden Angebot an Staatsanleihen in Folge der hohen Staatsverschuldung, andererseits aber auch mit der hartnäckigen Teuerung sowie mit der momentan unattraktiven Bewertung von Anleihen mit langen Laufzeiten gegenüber solchen mit kurzen Laufzeiten. Zinsentwicklung in den USA – und nicht nur dort – zuletzt allerdings rückläufig. Druck der Politik in Washington auf die Geldpolitik hat spürbar zugenommen. Leitzinsreduktion durch die US-Notenbank am morgigen Mittwoch gilt als so sicher wie das Amen in der Kirche. Weitere Zinsschritte dürften folgen, wenn auch am kurzen und nicht am langen Ende des Zinsspektrums.