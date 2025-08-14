…"mit der grossen Kelle anrichten" und die Leitzinsen sogar um 50 Basispunkte senken könnten. Nicht auszuschliessen, dass ein solch drastischer Schritt an den Finanzmärkten als Zeichen der Schwäche verstanden wird. Würde irgendwie nicht zu den Konjunkturerwartungen der Profis passen. Nicht mal mehr 5pc der von der Bank of America befragten Fondsmanager und Vermögensverwalter rechnen mit einer harten Landung der US-Wirtschaft. Das ist so gut wie nichts.