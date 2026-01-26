New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende richtungssuchend. Nvidia und Co dem breiten Markt erneut eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch nur knapp behauptet. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Ähnliches zu Wochenbeginn für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erneut tiefer. Gold und Silber nicht zu bremsen. Gold-Unze erstmals über 5000 $ und Silber-Unze klar über 100 $. Schon ziemlich beeindruckend.