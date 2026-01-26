Das ist an den Märkten passiert
...im europäischen Vergleich in der Favoritenrolle - nicht zuletzt auch dank ihrer starken Marktstellung in Asien. Geht von einem erfreulichen Schlussquartal für die UBS aus. Höchstes mir bekanntes Kursziel. Nächsthöheres liegt bei 48 Franken und geht auf eine Kaufempfehlung der Bank of America von Mitte Dezember zurück. Aktie vorbörslich mit einem Mittelkurs von 37,50 Fr. bloss ein knappes Prozent höher gestellt.
New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende richtungssuchend. Nvidia und Co dem breiten Markt erneut eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch nur knapp behauptet. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Ähnliches zu Wochenbeginn für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erneut tiefer. Gold und Silber nicht zu bremsen. Gold-Unze erstmals über 5000 $ und Silber-Unze klar über 100 $. Schon ziemlich beeindruckend.
SMI vorbörslich noch unentschlossen. UBS, Zurich Insurance und Logitech einzige Indexkomponenten im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Schindler, Bachem und Inficon schwächeren Flughafen Zürich, BB Biotech und SoftwareOne gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Schindler +1.4% (Heraufstufung)
UBS +0.9% (Kurszielerhöhungen)
Verlierer:
Flughafen Zürich -1.1% (Herunterstufung)
BB Biotech -0.9% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: UBS beisst sich fest mit SELL bis 5 (5.50) Fr. Überarbeitet die bankeigenen Wachstumserwartungen fürs Geschäft mit E-Rezepten unter negativen Vorzeichen. Wasser auf die Mühlen der Leerverkäufer?
Bachem: Aktie für die Royal Bank of Canada neuerdings ein Kauf bis 100 (78) Fr. Neue Mittelfristziele könnten um bis zu 40pc über den durchschnittlichen Gewinnschätzungen anderer Analysten liegen.
Aevis: Octavian startet mit BUY bis 17.30 Fr. Beteiligungsgesellschaft dürfte von niedrigeren Finanzierungskosten und einem disziplinierten Umgang mit Fremdkapital profitieren.
AMS Osram: Kepler Cheuvreux trimmt auf 7.50 (8) Fr. mit REDUCE. Warnt vor einem weiteren Übergangsjahr für den Sensorenhersteller.
Barry Callebaut: Brasilianische Tochter wegen Kinder- und Sklavenarbeit vor Gericht, wie Tamedia berichtet.
EFG International: Übernimmt Quilvest Switzerland mit verwalteten Vermögen in Höhe von mehr als 5 Mrd Fr. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Vontobel bleibt für HOLD bis 18 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Flughafen Zürich: J.P. Morgan teht auf NEUTRAL (Overweight) bis 260 (275) Fr. Höhere Investitionen und regulatorische Vorgaben dürften auf die Gewinnentwicklung drücken.
Inficon: Jahresumsatz 673.7 Mio $ (erw. 662 Mio $). Op. Gewinn 112.3 Mio $ (erw. 110 Mio $). Firmeneigene Ziele hiermit erreicht. Vontobel erhöht auf 120 (102) Fr. mit HOLD. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Peach Property: UBS Fund Management meldet erstmals seit Mitte Dezember wieder einen Stimmenanteil von mehr als 3pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Roche: Japanische Nachrichtenagentur Nikkei berichtet von Fortschritten beim Schlankheitswirkstoff GYM329. Dieser könnte schon Anfang 2028 auf den Markt kommen, wie es heisst.
Schindler: Citigroup geht auf BUY (Neutral) bis 327 (296) Fr. Sieht mit Blick auf den Investorentag vom Juni gute Chancen für höhere Mittelfristziele.
Sika: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 193 (201) Fr. Geht von eher konservativen Zielen fürs laufende Jahr aus.
Skan: Jahresumsatz 332 Mio Fr. (erw. 330 Mio Fr.). Op. Gewinn rund 38 Mio Fr. (erw. 36 Mio Fr.). Vorerst noch keine Aussagen fürs neue Jahr.
StarragTornos: Kepler Cheuvreux setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 46 (53) Fr. Aktie auf längere Sicht attraktiv bewertet.
Swiss Re: Bank of America senkt auf 145 (160) Fr. mit NEUTRAL. Zuständige Analystin geht von weiteren Reservestärkungen aus.
UBS: Jefferies will es wissen mit BUY bis 55 (37) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie der grössten Schweizer Bank. Zuständiger Analyst geht von einem erfreulich starken Schlussquartal aus. Kepler Cheuvreux kommt mit BUY bis 42.50 (35) Fr. beinahe schon bescheiden daher.