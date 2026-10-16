Das ist an den Märkten passiert
...OVERWEIGHT (Neutral) herauf und erhöht das Kursziel auf 100 (zuvor 90) Franken. Die Londoner Analystin wähnt Nestlé in Erwartung einer Belebung in Nordamerika vor einem besonders erfolgreichen 2027. Geht zudem von Marktanteilsgewinnen in den Schwellenländern und einer vorteilhafteren Entwicklung bei den Rohstoffkosten aus. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Nestlé-Aktie dürfte heute wohl nahtlos an die Gewinne der letzten Tage anknüpfen. Mehr dazu um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Gegenbewegung an der New Yorker Börse fällt überraschend bescheiden aus. Geschehen bei den Tech-Giganten weiterhin von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel soweit gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz ebenfalls positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit kräftiger Erholung. Gold und Silber vorsichtig höher.
SMI vorbörslich leicht im Plus, gebremst durch die beiden Schwergewichte Roche und Novartis. Bei den Nebenwerten werden bei VAT Group, Comet, Huber+Suhner sowie AMS Osram die Kurse höher gestellt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +2.0% (Gegenbewegung)
VAT Group +1.8% (Heraufstufung)
Verlierer:
Roche -0.5% (Gewinnmitnahmen)
Novartis -0.5% (Gewinnmitnahmen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: US-Arzneimittelbehörde erteilt dem Wirkstoff Enspryng die Marktzulassung zur Behandlung von Patienten mit endokriner Orbitopathie, einer entzündlichen Augenkrankheit. Positiv, wenn auch erwartet. Royal Bank of Canada bleibt denn auch für OUTPERFORM bis 400 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 415 Fr.
ABB: ZKB verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit ÜBERGEWICHTEN. Argumentiert unter anderem mit der starken Management-Leistung. Aktie vorbörslich +1.1pc.
Also: UBS erhöht auf 200 (195) Fr. mit NEUTRAL. Durchschnittlich um 20pc höhere Absatzpreise für Endgeräte sprechen für ein solides drittes Quartal. Ab 2027 ein Nachfragedämpfer möglich.
EFG International: Weiterer Titelkauf aus dem Verwaltungsratsgremium. Diesmal in Höhe von 500'000 Fr.
Leclanché: SIX Swiss Exchange verfügt die Dekotierung des Batterieherstellers. Aktie bereits seit Monaten vom Handel ausgesetzt. Ein unrühmliches Ende der Börsen-Karriere.
PolyPeptide: Vollzug der Übernahme durch Samsung Biologics verzögert sich womöglich ins erste Quartal 2027. Aktionäre zum Warten verdonnert.
SMG: Kleinerer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 165'000 Fr. Fast schon zu Ausverkaufspreisen.
Swiss Re: Aktie für Barclays ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 125 (123) Fr. Zuständiger Analyst geht von einem soliden dritten Quartal aus, stösst sich gleichzeitig jedoch an der stolzen Bewertung. UBS sogar nur für SELL bis 115 (112) Fr. und J.P. Morgan nur unwesentlich optimistischer mit UNDERWEIGHT bis 130 (125) Fr.
VAT Group: Basler KB geht nach dem gestrigen Kursrücksetzer auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 700 Fr. Jefferies ist für HOLD bis 622 (646) Fr. und Barclays für OVERWEIGHT bis 870 (860) Fr.
Derivate: Frühe Umsätze in den Mini-Futures MDA1ST (Long) und IDA2ZZ (Short) auf den DAX, im Short Mini-Future MGOFBV auf die Gold-Unze sowie in den Long Mini-Futures SJRBMU und SM4BLU und im Knock-out-Call OSIARV auf die Silber-Unze. Auffällige Käufe ausserdem in den Long Mini-Futures MNEAUV und MNEIBT sowie im Call-Warrant NEBMJB auf Nestlé und im Call-Warrant ABCQJB auf ABB. Ganz schön was los heute...