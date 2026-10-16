...OVERWEIGHT (Neutral) herauf und erhöht das Kursziel auf 100 (zuvor 90) Franken. Die Londoner Analystin wähnt Nestlé in Erwartung einer Belebung in Nordamerika vor einem besonders erfolgreichen 2027. Geht zudem von Marktanteilsgewinnen in den Schwellenländern und einer vorteilhafteren Entwicklung bei den Rohstoffkosten aus. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Nestlé-Aktie dürfte heute wohl nahtlos an die Gewinne der letzten Tage anknüpfen. Mehr dazu um 12 Uhr in meiner Kolumne.