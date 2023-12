Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus. Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis bremsen. Logitech, ABB und Richemont führen die Gewinnerliste an. Bei den Nebenwerten ist alles was im Technologie zu tun hat gefragt. AMS Osram nach Kaufempfehlung an der Tabellenspitze.