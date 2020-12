New Yorker Börse mit Verlusten im späten Handel. Hoffnung auf einen Durchbruch beim Fiskalpaket schwindet. Microsoft, Amazon und Co. allerdings widerstandsfähig wie eh und je. US-Aktienfutures in Asien gut gehalten, nicht aber dortige Börsen. Beobachter erwarten für Europa und die Schweiz tiefere Eröffnung. Die übliche Schwäche vor dem FED-Entscheid vom Mittwoch?