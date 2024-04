...17 Mrd $. Aus anderen Weltregionen werden hingegen Gelder abgezogen, insbesondere aus Europa. Das zeigen Statistiken der Bank of America. Nettozufluss in Fonds aus US-Aktien seit Januar bei hohen 75 Mrd $. Europa hat Nettoabflüsse in Höhe von 15 Mrd $ zu beklagen. Eine ziemlich eindeutige Sache.