New Yorker Börse kann an die Gewinne vom Freitag anknüpfen. Tech-Giganten nicht zu bremsen. Wieder erwachte Zinshoffnungen helfen. Nvidia-Aktie nachbörslich unter Druck. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch nur knapp behauptet. Dortige Börsen nach den gestrigen Avancen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Anschlusskäufe bleiben weitestgehend aus. Europa und die Schweiz etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen weiter Boden gut. Gold-Unze mit kräftigem Sprung in Richtung neuer Rekorde.