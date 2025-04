Klare Antwort der New Yorker Börse auf das Strafzoll-Regime der Regierung in Washington. Ausverkaufsstimmung pur. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende auf ihren unmittelbaren Tagestiefs. Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit allgegenwärtig. Von einer Flucht aus Aktien in Staatsanleihen zu hören. Ob das angesichts der Inflationsgefahr wirklich Sinn macht? US-Aktienfutures auch heute früh im asiatischen Handel wieder unter Druck. Grenzen Verluste von zeitweise bis zu 1.1pc etwas ein. Dortige Börsen ausnahmslos tiefer. Vorgaben für Europa und die Schweiz damit erneut klar negativ. Bitcoin weiterhin besser unterwegs als andere Kryptowährungen.